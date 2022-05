Kevin Mier vivió como propias las angustias de Aldair Quintana en la portería de Nacional, porque sabía que a él también le podía ocurrir y recibió la oportunidad en el momento en que todos los hinchas le exigían a las directivas traer un portero.

Sin importar esa presión, asumió el reto y también se equivocó en los primeros partidos, pero no bajó los brazos y de a poco, el pedido de un arquero se ha transformado en aplausos para el joven de 21 años gracias a sus reflejos felinos, ubicación y disciplina.

este viernes, ante el Pereira (8:00 p.m.), estará de nuevo defendiendo el arco verdolaga. “El momento que estoy pasando es gracias al trabajo que se realiza a diario y a la confianza de los compañeros”, indicó.

“Lo aspectos que se trabajan con las personas que me rodean son muy importantes para mi crecimiento. He fortalecido mucho la parte mental para afrontar cada partido con confianza y transmitírsela a mis compañeros para que ellos sientan que voy a estar ahí en el momento que me necesiten”.

Así mismo, agregó que está muy contento por esta etapa de su carrera, pero mantiene los pies en la tierra. “La idea es seguir por ese camino y en las finales estar al cien por ciento”.

A Kevin, los retos no le han quedado grandes desde que siendo un niño actuó en el club Oro Negro de Barrancabermeja, elenco que le abrió las puertas de Nacional. También hizo parte de la selección Santander y de la Financiera Comultrasan en Bucaramanga. Además, desde los 15 años hace parte del proceso de las selecciones Colombia.

Así que cuando enfrente al Pereira, que la última vez que visitó al verde en el Atanasio salió goleado 5-1, Kevin seguirá demostrando que no le quedó grande el arco de Nacional y que puede seguir siendo su dueño.