“El clásico tiene una connotación especial”: Paulo Autuori

El técnico de Atlético Nacional, el brasileño Paulo Autuori, vivirá su primer clásico frente al Medellín, este sábado desde las 3:15 p.m.

Él es un hombre acostumbrado a este tipo de partidos ya que en los equipos que dirigió experimentó varios.

Por ejemplo, en Perú le tocó enfrentar a Universitario cuando dirigía al Alianza Lima, en Brasil lo hizo con Sao Paulo ante Corinthians, y con Botafogo frente al Flamengo, Vasco da Gama y Fluminense. En Portugal, con Benfica ante el Porto, y otros tantos.

Y es que en los 30 clubes que ha dirigido en sus 45 años de carrera como entrenador está curtido de este tipo de encuentros y sabe de qué manera asumirlos. Hablamos con él antes del clásico 299.

¿Está satisfecho con la evolución del equipo?

“Ya hay una idea que no se va a cambiar, jugando de local o visitante. Unos partidos van a ser mejor y otros no tanto, pero jamás vamos a ir en contra de esa idea. Vamos a respetar al Medellín como respetamos a todos los rivales. Todos saben que es un clásico y tiene una connotación especial y una atmósfera distinta, pero la mejor manera de hacerlo es dejando todo en la cancha, jugar al límite físico, técnico, táctico y mental. Esa es la actitud que quiero de mis jugadores en este juego”.

¿Entonces le ve futuro a este proceso?

“Tengo muchas razones para ser optimista de cara al futuro por un tema muy claro: estamos con un entrenador nuevo, que soy yo, con 6 jugadores distintos en la nómina titular (Cuadrado, Hernández, Gómez, Rovira, Ceppelini y Barcos) y hasta acá ya forjamos una idea muy clara que estamos solidificando. Tenemos claro que si no ganamos algún partido de los que hemos disputado fue por ineficacia, no porque el rival nos sometió”.

¿Duarte podría entrar en sus planes teniendo en cuenta la suspensión de Jeison Lucumí?

“A Duarte lo metería si voy a jugar con dos delanteros, y para este partido me tocaría ponerlo por fuera, y ya he dicho que eso puede ser posible si entrenamos esa variante pero en este momento no pasa por mi cabeza empezar el choque así, puede ser que, según como transcurra, lo haga”.

¿Entonces prefiere agotar las variantes que tiene por los costados?

“Ante Millonarios lo hicimos y también lo intenté con Cristian Mafla porque cuando llegué acá, sabía que él había jugado de extremo también. Lo hice por estrategia porque vi que por el lado derecho de ellos les podíamos causar daño y el partido estaba totalmente controlado, difícilmente íbamos a sufrir goles con la manera organizada en la que estábamos jugando y con la posibilidad de marcar el segundo gol. Después, vino el empate de la forma que fue. Así que utilizar a uno u otro jugador por los costados es una variante, ya definiremos cómo iniciaremos el clásico”.

¿Así que ante Medellín no se cambiará el módulo?

“No, porque estoy contento con la manera en que estamos plasmando la idea de juego y en los dos últimos partidos marcamos, lo que nos muestra una mejoría en el tema de la efectividad. Entonces hay que seguir el proceso por ahí porque la continuidad es fundamental para lo que quiero”.

¿Qué destaca del DIM?

“Respeto a todos los rivales de la misma manera, pero no se puede desconocer que es el subcampeón del semestre pasado, es un equipo de jugadores con jerarquía. Además, mantiene su plantilla y al entrenador, y se sumaron algunos jugadores nuevos. Esto es fútbol y a veces estás arriba y otras más abajo. Hay que tener humildad y paciencia”.

¿Cuál es su objetivo en la actual Liga?

“Llegar hasta la final y ganarla. Nosotros queremos estar involucrados en los momentos decisivos de la competencia y listos para ganar”.

¿Ya la situación de Yerson Candelo quedó atrás?

“Lo primero que hay que decir es que cuando uno comete errores, los pagan también los demás. Más allá de lo que ha pasado, es un jugador importante y voy a utilizarlo. Normalmente es la primera opción cuando Lucumí no está y tiene posibilidad de empezar”.

¿Valioso que él reconoció su error?

“Sí, claro, errores vamos a cometer hasta el último día de nuestras vidas, somos seres humanos, el problema es cuando uno no reconoce las equivocaciones. Yerson lo reconoció y se le hizo un proceso disciplinario, ya hablé con él, pasó todo y es jugador que ha cumplido en las prácticas. Al día siguiente de su problema fue de los mejores, según los sistemas de medición que utilizamos en el club para monitorear el rendimiento, uno no puede manipular estos datos. Ahora, toca mirar para adelante, él ya asumió su culpa en ese sentido”.

¿Quién será el creativo en el clásico, Ceppelini o el “Indio” que viene en deuda?

“No creo que el “Indio” haya caído en su nivel, es un jugador en el que confío mucho y para mí es un desafío que él rinda dentro de la idea que estamos implementando porque tiene un talento increíble. El tema es que Pablo Ceppelini viene creciendo en su fútbol y está generando una verticalidad importante al equipo, pero también puedo utilizar al “Indio” en función distinta y sé que lo puede hacer bien”.

¿Se puede mejorar lo hecho en Bogotá, porque el equipo jugó a un gran nivel?

“Es un reto, nosotros tenemos todavía un margen de progresión enorme, porque el equipo está cada día más suelto y ojalá continuemos planteando la estrategia de la misma manera. Creo que debemos mantener ese nivel y desde esa regularidad aumentarlo, seguro que tendremos algunos juegos malos porque esto es normal, pero la idea es que tengamos un promedio de rendimiento por lo alto. Ya lo hicimos ante Libertad y también con Millonarios en su casa, esperamos seguir así este sábado ante el Medellín”.