Francisco Maturana confiesa que cuando lo llamaron de Atlético Nacional, en junio pasado, de inmediato se transportó en el tiempo y pensó en River Plate, Flamengo, Palmeiras, “metido en una final de esas”.

Es un convencido de que este club antioqueño, por su infraestuctura, capacidad y afición, siempre debe pensar en grande, triunfar fuera de las fronteras. “Ese es el sueño de uno y así lo siento yo, que fue a lo que me invitaron a caminar”, señala el estratega que después de 6 meses de observación, espera una llamado del presidente Emilio Gutiérrez para definir su futuro papel en el Rey de Copas.

Maturana vivió la reciente campaña desde la tribuna y en la actualidad no participa directamente en la elección de la nómina del equipo.

“Yo solamente estoy ahí escuchando y a veces me meto a Internet para saber lo que se dice. Pero todo eso hace parte de este período de observación y después verán para qué soy útil. No es que esté acá por gratitud de ellos. No, Pacho se trae acá porque tiene un presente y les puedo ayudar a ser mejores. Si en algún momento voy a ser útil, pues bueno, díganme cuáles son las funciones que voy a cumplir, porque yo tengo un caminar, y amigos que me pueden dar pistas para emitir un juicio con validez, que me permita confrontar y sentir que estoy sirviendo para algo”.

¿Este año espera más presencia en el grupo?

“No sé, es lo que tenemos que esperar cuando el presidente me diga: venga, estas son las funciones, y analizo si están dentro de mi manera de sentir y actuar. Si no, seguiré desde afuera haciendo fuerza, como cualquier hincha. Quiero ver cómo me ven, a ver si me siento bien en ese cómo me ven...”.

¿Pero fue gratificante haber regresado?

“Tengo que destapar ese regalo. En qué sentido: si Pacho está ahí porque es bacano, porque fue campeón con Nacional, porque hizo un proceso importante en las divisiones inferiores, porque quedó campeón de América, porque estuvo cerca cuando se potenció el club, si es por eso, ese no es mi lugar. A mí me interesa es ver si sirvo para algo, si no, serviré en otro lugar”.

El 2021 fue un año positivo para usted, aportó en el DIM y volvió a Nacional...

“La felicidad hay que buscarla día a día. No existe el que tiene problemas todos los días ni el que es feliz siempre. Existe una persona que interpreta las cosas que pasan. Este año personalmente me puedo mirar al espejo y tengo tranquilidad porque caminé de acuerdo con mis códigos de vida”.

¿Qué puede decir del aporte al Medellín?

“Estuve con Hernán (Bolillo Gómez) y el fútbol, un escenario fantástico en mi vida. Me permitió compartir con un poco de personas que se instalaron rápido en mi corazón. Eso fue genial, es importante señalar que no fue un tema institucional, yo desde que llegué al DIM estuve a la sombra de mi amigo, inclusive con uniforme de Conmebol. Luego llegó un momento en que sentía que tenía que dar un paso al costado, y vino la invitación de Nacional que también era importante conocer”.

¿Y qué puede decir de estos meses en el club verde?

“Yo agradezco ese llamado, probablemente nunca me dijeron cuál era mi puesto y me parece algo inteligente porque llegué a observar, y en estos 5 o 6 meses toda la estructura se metió en mi corazón y empecé a querer más a Nacional, porque viví desde otros sitios la temporada, vi los partidos desde la tribuna y allí uno encuentra una afición extraordinaria. Lo disfruté y me sensibilizó mucho estar cerca de la hinchada; hoy quiero más a Nacional”.

¿Lo sorprendió algo?

“Veo una estructura que nos debe hacer sentir orgullosos, porque es un lugar de puertas abiertas, donde los chicos se encuentran casi con la obligación de enamorarse de eso y darle gracias a Dios de estar allí, de expresar ese sentido de pertenencia y de orgullo, bien manejado. Hay una montaje del fútbol amateur que yo diría, desde mi experiencia, hay aspectos por hacer, pero mi mamá decía que cuando las cosas van bien no se tocan. Existe una metodología de entrenameinto que permite tener jugadores en las selecciones de Antioquia y Colombia, ganar torneos y vender jugadores al exterior. Puede que haya cosas que no van con mi manera de ver el fútbol, pero me tengo que quedar quieto porque la institución va bien. Los muchachos me recibieron de una manera extraordinaria y muchos se metieron en mi corazón y les deseo felicidad”.

¿Qué hacer para que los clubes colombianos recuperen protagonismo?

“Primero tenemos que ubicarnos, porque no sabemos dónde estamos. Usted oye decir que los jugadores colombianos son los mejores del mundo y que los técnicos que nos los ponen son malos. Hay programas en los que a la gente le hacen sentir que somos la hostia, como dicen en España, pero hay que saber dónde estamos. En los torneos internacionales no pasó nada con nuestros equipos. A partir de ahí, debemos mirar en otra dirección, desde la humildad para saber que tenemos que prepararnos más fuerte. El campeonato doméstico fue emotivo y tiene equipos buenos, pero miremos qué competitivos somos afuera. Pensemos si con lo que tenemos le ganamos a River, a Palmeiras, a Flamengo y ahí sí podemos decir que somos los mejores”.

¿Está de acuerdo con repatriar jugadores veteranos o es mejor proyectar nuevos talentos?

“Lo primero es un fenómeno internacional y lo vemos con Dani Alves en el Barcelona. Si me traen una persona que estuvo afuera, que triunfó, que ha tenido una vida organizada y posee capacidad para enseñarles desde el ejemplo a los jóvenes, bienvenida. Y, lo segundo, es algo que trabajamos en la Conmebol desde 2016 en busca de recortar distancias con Europa. Está demostrado que en Suramérica abundan los talentos, no en vano las ligas europeas están llenas de ellos. La pregunta es ¿qué estamos haciendo con esos talento? La Conmebol se enfoca ahora en el fútbol formativo de una manera puntual”