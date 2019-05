Paulo Autuori puso su cargo a disposición

Tras caer derrota 1-3 ante Cali y quedar prácticamente eliminado, el técnico Paulo Autuori anunció en rueda de prensa que está dispuesto a dar un paso al costado tras seis meses en el cargo.

“Soy claro y recto, he hablado con el presidente y hay que pensar en el club. Están las puertas abiertas para gente que tiene ganas de entrar. En este momento hay que generar una buena atmósfera, soy muy pragmático”, dijo el estratega brasileño quien aseguró que habló con el presidente Juan David Pérez tras finalizado el encuentro, lo que habría causado la demora excesiva del entrenador para comparecer ante los medios en rueda de prensa.

“Lo he hablado con el presidente, es muy importante para el club tener tranquilidad. Hay que pensar que las cosas internamente no tienen que ver solo con los jugadores. He vivido fuera de mi país 25 años y sé cuándo hay buen ambiente para que las cosas giren o no”, sostuvo.

“Para que sea más claro y sean más sencillas las cosas para que el club tome las medidas que tiene que tomar, lo comunico por mi propia voz”, concluyó el brasileño.

El club no ha entregado comunicado oficial acerca de la situación del estratega que llegó en noviembre.