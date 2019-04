¿Por qué Nacional juega mejor ante los clubes grandes?

“Cuando uno ataca por las bandas permanentemente debe armar sociedades para realizar el famoso 1-2 ante los rivales, pero si eso no sucede el único recurso que queda es el mano a mano y ahí es complicado romper si no se tiene a un gran gambeteador”, indicó el exdefensor verdolaga Francisco Foronda .

Los equipos que juegan ante Nacional ya saben que utiliza las bandas regularmente, el problema es que a Jeison Lucumí, Yerson Candelo, Vladimir Hernández y algunas veces a Pablo Ceppelini , quienes acostumbran jugar por los costados, los escalonan y si los laterales no asumen una labor más protagónica, ahí se diluyen las opciones.

Nacional no tiene un volante creativo que continuamente esté rompiendo las líneas rivales con pases de profundidad. A veces el uruguayo Ceppelini lo intenta, pero no es continuo y no encuentra un delantero veloz que le marque diagonales. Así lo manifiesta el exatacante León Darío Muñoz.

“El delantero debe estar dándole permanentemente opciones a los volantes, pero muchas veces el volante levanta la cabeza y no encuentra a dónde filtrar el balón”.

Los equipos con esquemas defensivos, que por lo general son los llamados “chicos”, arman dos murallas con la que chocan los atacantes y, contrario a los de propuesta ofensiva, estos no encuentran espacios para aprovechar.