El duelo entre Nacional y Junior, hoy en el estadio Atanasio Girardot a las 4:00 p.m., no será otro simple enfrentamiento, sino que estará enmarcado en la celebración del Día del Hincha Verdolaga, que se realizará desde las 10:00 a. m. con una gran toma de la unidad deportiva, en homenaje a los 30 años de la consecución de su primera Copa Libertadores (1989).

En el Parque de Banderas habrá un reconocimiento a los campeones del 89, un museo histórico, feria del hincha y exposiciones de arte urbano. Además, partidos del torneo interbarras (10:30 a. m. en la Marte 1) y del equipo femenino (1:00 p. m en la cancha Marte 2). Todas, muestran enmarcadas en un ambiente festivo y de integración.

Aparte del agrado que generan estas actividades en la afición, el técnico Juan Carlos Osorio regresará a dirigir en el estadio Atanasio Girardot tras su sanción. Enfrentar al Junior siempre le trae buenos recuerdos al técnico risaraldense, ya que fue ante ese equipo, el 13 de mayo de 2012, cuando debutó en su primera era al frente de Nacional, y lo hizo con un triunfo de 3-1.

En los últimos años los duelos ante el conjunto barranquillero, en su mayoría, han dejado buenos recuerdos. Sobre todo, uno que permanece en la memoria de los aficionados, el título que Nacional logró en 2015 frente a los tiburones, el cual lo convirtió en el equipo más veces campeón del fútbol colombiano.

Este será el enfrentamiento 244 de la rivalidad entre antioqueños y rojiblancos con un saldo hasta acá de 95 victorias verdolagas frente 77 junioristas y 74 empates.

Una victoria hoy podría significar también el liderato del conjunto verde y la tranquilidad de llegar a 30 puntos que lo dejan prácticamente clasificado entre los ocho a falta de 5 jornadas de la fase de todos contra todos.

Duelo de sentimientos

En el Junior de Barranquilla hay tres hombres con pasado verde, dos de ellos juegan regularmente y el otro ha estado marginado por las lesiones. Se trata del paisa Marlon Piedrahíta, Víctor Cantillo y Luis Carlos Ruiz.

Marlon fue bicampeón con Nacional en el año 2007, pero hoy acumula 4 títulos con el Junior y, aunque recuerda con cariño su pasado verdolaga, indica que harán todo lo posible para que Junior saque un buen resultado del Atanasio.

“Somos profesionales y hoy tengo la camiseta del Junior, guardo cariño y respeto por Nacional, pero venimos en una situación difícil y necesitamos de un buen resultado”, manifestó el lateral antioqueño.

Por su parte, Víctor Cantillo tuvo la posibilidad de debutar profesionalmente con Nacional gracias al técnico Juan Carlos Osorio, figuró en el plantel que consiguió tres torneos en el 2013 (las dos ligas del año y la Copa Colombia) y está agradecido por eso, pero hoy es una de las figuras del proceso de Julio Comesaña.

Con los tiburones suma 4 títulos, e indica que el triunfo en la última fecha sobre Equidad (1-0) es un envión anímico para enfrentar este encuentro.

“Jugar frente a Nacional motiva, en un estadio que es muy lindo y ante una excelente afición, ojalá podamos seguir sumand0 para mantenernos en los ocho”, dijo.

En Nacional también hay dos exjunioristas considerados ídolos de esa institución: Vladimir Hernández y Jarlan Barrera, quienes hoy son fundamentales en el proceso de Osorio.

Hernández, quien lastimosamente no estará por una lesión muscular, debutó con el Junior en 2008, y precisamente bajo la batuta del técnico Comesaña. “Junior me trae recuerdos muy bonitos, pero hoy hago parte de una gran institución en la que estoy muy contento”, indicó el futbolista ofensivo.

Jarlan también debutó con Comesaña y recuerda con cariño esos inicios. “Llegué en el 2013 cuando estaba Alexis García y él me tuvo en el equipo profesional jugando partidos de la Copa Colombia, después llegó Miguel Ángel “El Zurdo” López, pero ahí no tuve mucha oportunidad y estuve a punto de irme al Barranquilla. Afortunadamente llegó el profe Julio Comesaña y me permitió seguir con el equipo profesional y finalmente debuté con él en el 2014”.

Hoy, Jarlan es el más desequilibrante de Nacional y, en él, se ponen muchas de las esperanzas para lograr el triunfo. Así que este partido tiene todos los condimentos para cerrar con broche de oro el Día del Hincha n