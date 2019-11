¿Qué rumbo tomar en Nacional tras el fracaso?

Contexto de la Noticia

SE REQUIERE mejorar la elección

El formador de jugadores Gonzalo García “Levinha” indica que Juan Carlos Osorio tiene razón cuando dice que el club se ha equivocado desde hace muchos años en la parte administrativa. “Le escuché hablar sobre el scouting (selección de jugadores) y es que los que hacen esa labor en Nacional llevan el metro y la vara para contratar jugadores, les gusta los futbolistas de talla, más que los de talento. También dijo que en el fútbol colombiano hay un porcentaje muy bajo de antioqueños y eso es real. Le reconozco entereza moral al técnico Osorio al decir que se equivocó, y es cierto, cometió errores, y muchos. Usted no puede pretender poner a jugar a Alexis Henríquez y a Daniel Bocanegra, que son jugadores lentos para la defensa. Cometen fallas y señalan a los compañeros más cercanos y de esa forma no demuestran ni la madurez ni el recorrido que tienen, no puden irrespetar a los jóvenes. Hay que preguntar también si los técnicos de divisiones menores trabajan la parte técnica porque hay demasiada escasez. Osorio debe cambiar su discurso, él no es el que se las sabe todas, y eso de las rotaciones es un irrespeto a los jugadores”.

defender el proceso

Luis Fernando Suárez, extécnico de Nacional, se considera defensor de los procesos e insiste en que el club verde le debe seguir aportando a eso. “Me parece que el trabajo que está haciendo el nuevo entrenador no es para exigir resultados inmediatos. A mí me gusta mucho la palabra proceso, y aunque sea mal vista por todo el mundo me parece que se necesita tiempo de trabajo y es lo que menos ha tenido Osorio. Recién empezó a mitad de año y todas esas situaciones cuentan. Seguramente él ha visto cuáles son las posibles soluciones, al menos a mediano plazo. Lo de Nacional no es de ahora, ha venido con resultados discretos en los últimos años. Ha cambiado de técnico constantemente después de Reinaldo Rueda y eso ha generado inestabilidad. Eso es un indicio claro de que las políticas que se han manejado de parte del club no han dado resultados positivos. Además, es lógico que un equipo después de estar en la cima tanto tiempo, lo normal es que baje y eso es algo que muy poca gente espera, porque se da por sentado que el equipo debe estar ahí todo el tiempo. En medio de esa caída se dan algunas situaciones en las cuales no se tomaron las mejores decisiones y hoy Osorio está intentando arreglarlo”.

se necesita más equilibrio