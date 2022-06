En sus pies, Daniel tuvo la posibilidad de cerrar la remontada de su elenco (el partido iba 2-0 y la serie 3-3), pero no solo erró el penalti que cobró, sino que además, en el rebote tras la atajada de Kevin Mier, recibió tarjeta roja al agredir al portero cuando se lanzó en busca del balón.

Fue tan emotiva la definición de la Liga, que aún se sigue hablando de ella. Y entre las preguntas que resultan aparece el nombre de Cataño. ¿Qué habría pasado si hubiera anotado el penalti o si no hubiera sido expulsado? ¿Cómo estará anímicamente en este momento Cataño?

“La responsabilidad que se tiene encima de los hombros en ese instante es grandísima. No es lo mismo patear cuando se está jugando un partido de la fase de todos contra todos que uno por título. Pero hasta los mejores jugadores del mundo, entre ellos Messi, Platini, Zidane, Cristiano Ronaldo, han botado penales, y la vida sigue”.

El orientador, que en 2020 dirigió al Deportivo Llacuabamba de Perú, agrega que la responsabilidad de la derrota del Tolima no solo puede recaer en Cataño. “Sus compañeros y cuerpo técnico, así como con el departamento de sicología del club, tendrán que superar ese impasse y arropar a Daniel”.

Otero recuerda que en este deporte siempre hay revanchas, y que por tal motivo, el deportista debe entender y superar lo que acaba de suceder. “Además, el aficionado del Tolima tiene que aceptar de que un jugador no quiere botar un penalti, pues tener la confianza para asumir el reto de cobrar no lo hace cualquiera y más con lo que se estaba jugando. Entonces la gente debe comprender que él es un ser humano, y que es normal que se presenten este tipo de cosas en el fútbol. Lo que se tiene que hacer es ayudarlo para que se levante pronto de esta situación, pues su carrera no termina ahí”.