El extremo de Atlético Nacional, Álex Castro, conoció este miércoles la sanción que le impuso la Dimayor por la celebración del gol en la tercera fecha de los cuadrangulares ante el Cali en Palmaseca.

Ese día, Castro, que estaba en el banco de suplentes, le celebró el tanto a la tribuna del Cali de manera provocativa, y así lo enfatizó la resolución.

“De las imágenes del partido se puede verificar que no es cierto lo expresado por Nacional en el sentido de que el jugador ‘simplemente da saltos de un lado a otro mientras mira la tribuna’, pues del análisis del video, particularmente entre los minutos 03:01 –03:03 y 03:10-03:11, muestra que los brazos del jugador sí se dirigen hacia la parte inferior de su cuerpo”.

“Ahora bien, debe ser igualmente claro que el ángulo de la cámara no muestra al jugador de frente, pero que la imagen oficial del partido no muestre este ángulo no puede interpretarse como que la conducta no haya existido. Por el contrario, las imágenes oficiales dan a entender que la observación se ve interrumpida, dado que una persona se atraviesa, razón por la cual solo se advierte que el jugador baja sus brazos y dirige sus manos hacia una parte inferior del cuerpo”.

Finalmente, la Dimayor determinó sancionarlo con seis fechas de suspensión y multa de 6 millones 359 mil 682 pesos por provocación al público.

Esta determinación también pone en duda la continuidad del futbolista en la escuadra verde para 2022, porque no podría contar con él en el inicio de la Liga.