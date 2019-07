Dimayor se pronuncia e impone sanción a Osorio

La División Mayor del Fútbol Colombiano sancionó con dos meses de suspensión al técnico de Nacional, Juan Carlos Osorio, por los incidentes que protagonizó el pasado 24 de julio en el partido disputado en Medellín entre Nacional y Santa Fe.

En la resolución, la Dimayor señala que Osorio incurrió en una “conducta incorrecta contra un oficial de partido”. Agrega que para tomar esta decisión escuchó los descargos de los implicados, en este caso el técnico verdolaga, que se comunicó con ellos mediante una conferencia la tarde de este martes.

Además de la suspensión, que aplica para todas las competencias de la Dimayor, el técnico también deberá pagar una multa de un millón y medio de pesos.

Los hechos

Cuando transcurría el minuto 37 del segundo tiempo entre Nacional y Santa Fe, el árbitro John Hinestroza expulsó al defensor central de Nacional, Juan David Cabal, tras doble amonestación. Esto provocó una dura protesta de Osorio, que se acercó inmediatamente al cuerpo arbitral a mostrar su rechazo con la decisión.

Hinestroza expulsó a Osorio, lo que lo irritó aún más. Según se mostró en las cámaras de televisión, ambos hombres se manotearon en una escena violenta por la que el técnico ofreció excusas en las últimas horas. Sin embargo, Osorio explicó que su reacción se debió a que el árbitro lo empujó en primera instancia.

“Me pone un puño para alejarme de él. Segundo, dice que lo agredí y vehementemente; eso es completamente falso porque no tengo ningún contacto con él. Es él quien me pone el puño a mí y yo le quito el brazo, no con un puño, pero sí con un manotazo. Las consecuencias pasan a segundo plano y yo quiero tener mi conciencia tranquila y eso se hace contando lo que pasó y cómo aconteció”, señaló.

Contra esta decisión de la Dimayor aplican los respectivos recursos de apelación.