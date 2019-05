“En la montaña me voy a divertir”

Día tranquilo para los ciclistas cafeteros que llegaron todos en el grupo y con el mismo tiempo del ganador. El mejor ubicado fue Esteban Chaves, en el puesto 35.

Miguel Ángel López es el mejor en las clasificaciones del Giro, no solo en la general individual, sino también en la de jóvenes en la cual es séptimo a 3.58 del francés Nans Peters.

Terminado hoy el terreno plano, vendrá el de ascenso, en el cual los colombianos se defienden mejor y la gran esperanza está por los lados de Miguel Ángel.

“Un día de mucho cuidado, pero se pasó sin problemas y ya hay que pensar en los días que vienen”, dijo ayer López a la cadena Caracol.

“Estoy muy feliz porque ya llega nuestro terreno y me voy a divertir. No siento presión porque para eso me he preparado”, manifestó el colombiano.

Hoy se cumple la su undécima etapa, de 221 kilómetros entre Carpi y Novi Ligure y los colombianos esperan repetir lo de ayer, no perder tiempo.