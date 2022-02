El exciclista español Alberto Contador está desde este lunes en Medellín, a donde llegó a presentar y lanzar su propia marca de bicicletas, Aurum, y aprovechó para dialogar con los medios de comunicación.

“Es la tercera vez que vengo a Colombia, lo había hecho en dos ocasiones más, en el Tour Colombia y el Giro de Rigo, en el que tuve la oportunidad de pasar por un montón de ciudades y es un país maravilloso, que amo, quiero y en el que me siento como en casa”, manifestó

Esta leyenda del ciclismo mundial aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo al ciclista colombiano Egan Bernal, quien se recupera de un grave accidente. “El ciclismo actual necesita de Egan, no soy médico, pero seguro volverá más fuerte”, apuntó.

Así mismo, dijo que es fanático, no solo de Egan, sino de Miguel Ángel López. “Supermán López es de esos ciclistas valientes, que lanzan un ataque sin importar si le va a salir o no, Egan es igual, así no tenga piernas, como en la Vuelta a España, va al ataque siempre”.

El ganador de tres vueltas España (2008, 2012 y 2014), dos giros de Italia (2008, 2015) y dos tours de Francia (2007 y 2009) estará en Medellín solo dos días, invitado por la tienda Cycling Pro