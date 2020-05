Atapuma, un “Volcán” de emociones

Entre la ilusión y el temor, así se encuentra Darwin Atapuma de cara a la reanudación de los entrenamientos al aire libre que autorizó el Gobierno Nacional para los ciclistas profesionales a través de los ministerios del Deporte e Interior y tras el protocolo de bioseguridad que presentó la Fedeciclismo.

El nariñense, conocido como “Volcán”, quien regresó al pedalismo del país para representar al equipo Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas, de categoría continental y que nació este año, añora que retornen las competencias, aunque no niega que se mantiene la tensión por la crisis sanitaria.

“La tranquilidad se la da uno mismo estando en casa, porque el hecho de que la gente diga que sí se puede salir, quién garantiza que no te vayas a contagiar en la calle. Así tomen las medidas necesarias, el ciclista está muy expuesto y creo que hasta que no haya cura, uno no se puede confiar”.

Atapuma dice que aunque en Europa ya están abriendo el comercio y se está habilitando la práctica de algunos deportes, pese a ser uno de los continentes con mayor brote por la Covid-19 (1.939.797 contagios, hasta ayer), en Colombia debe haber “responsabilidad y prudencia”.

“Si bien el Presidente o los alcaldes dan permiso para entrenar, no podemos relajarnos, porque nadie asegura que seamos inmunes a esta enfermedad tan difícil, o dígame quién garantiza que las cosas no se vuelvan un caos como pasó en Europa, Estados y Ecuador”.

El corredor de 32 años y quien fue líder por cuatro días en la Vuelta a España de 2016, no para de entrenar en medio del encierro. Incluso, hoy participará en la primera Clásica Virtual FCC Somos Todos (ver anexo).

“Sigo pedaleando porque hay que estar preparado para cuando vuelvan las carreras. Claro que hay deseo de correr, y los calendarios que han publicado ilusionan, pero por ahora lo principal es cuidar la integridad personal, familiar y la del pueblo”.

El escarabajo, quien suma cuatro victorias profesionales, la última en 2016 en el Tour de Suiza, logró actuar en una carrera en Croacia antes del retorno obligado al país por la pandemia. “Desde que regresé no he salido a la carretera. De pronto, algunos lo harán porque dicen que no pasa nada. Pero hay que tener cuidado con el virus, además, por la lamentable crisis económica que se está viviendo, estás expuesto a que te roben. También hay riesgo de accidentes, porque muchas personas, en este momento, no toman conciencia de que hay que respetar las señales de tránsito”.