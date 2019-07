Y aún queda lo más duro: los Alpes

“Esperaba un día muy duro. Lo di todo y mi equipo hizo un gran trabajo para proteger el maillot amarillo y controlar la carrera. Al final lo he logrado y estoy feliz. La próxima semana será crucial para la general. Estoy muy contento con lo que ya ha sucedido. Tengo fuerzas, también conferencias de prensa y espero ver a mi familia. Espero descansar un poco”.

GERAINT THOMAS

Último campeón del Tour

“Intenté acelerar cuando empezó el movimiento, pero me quedé atascado detrás de Alaphilippe y no quería tirar para él. Fue un poco difícil tácticamente porque quería ir adelante, tenía las piernas para seguir, pero no iba a perseguir a Egan con los rivales al lado. Era como estar atrapado detrás de una roca. Las piernas están respondiendo un poco mejor”.