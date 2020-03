El llamado de Nairo a “coronar” el virus desde casa

En medio de su cuarentena en Boyacá, luego de correr la París-Niza, el ciclista boyacense Nairo Quintana quiso aportar positivamente a la emergencia ocasionada por la propagación del Covid-19 en el país.

Mostrando su empatía y solidaridad ante la situación, el ciclista del Arkéa emprendió una campaña de prevención ante el coronavirus, sumándose a las cientos de voces de deportistas que le piden a sus seguidores tomar medidas para no contagiarse del virus.

“Así como tanta gente me quiere y me apoya, en este momento también quiero aportar mi granito de arena para todos los colombianos. Quien vea este mensaje sabrá que no es publicidad, es un mensaje que salió de nosotros, para evitar que lleguemos a extremos como los de la Unión Europea, en su caso máximo”, manifestó Quintana.

Le puede interesar: Así pasa Nairo la cuarentena tras llegar de Francia

Con la frase “coronemos el virus desde casa”, haciendo referencia a las escaladas que ha logrado sobre su bicicleta para lograr victorias de etapa y carreras, Nairo invita a la gente, a través de sus redes sociales, a que se aísle voluntariamente en sus hogares para evitar que se extienda el número de colombianos contagiados del Covid-19.

“Todos sabemos las diferentes cosas que debemos hacer para protegernos; lo que les pido es que por favor las hagamos, que seamos serios. Esto no es un tema de gobierno, que si yo pierdo, que si yo gano, que si este o el otro; es un tema en el que rápidamente todos debemos actuar o sino cuando lo queramos hacer será demasiado tarde y será un problema mucho mayor, mucho más grave para todos”, concluyó el deportista.

Podría leer: Egan le puso ritmo al aislamiento

En ciudades como Bogotá y Medellín se realizan, este fin de semana, cuarentenas para evitar más casos de coronavirus en el país.