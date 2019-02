Lo que debe saber para la sexta (y última) etapa del Tour Colombia

Clasificación de la quinta etapa

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) 4:16.44

2. Miguel Ángel López (Astana) m.t.

3. Richard Carapaz (Movistar) m.t.

4. Daniel Martínez (EF-Education First) a 6”

5. Iván Ramiro Sosa (Sky) m.t.

6. Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step) a 42”

7. Rigberto Urán (EF-Education First) m.t.

8. Alejandro Osorio (Nippo Vini Fantini Faizan) m.t.

9. Nairo Quintana (Movistar) m.t.

10. Egan Bernal (Sky) m.t.

Clasificación General

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) 14:40:46

2. Daniel Martínez (EF-Education First) a 8”

3. Miguel Ángel López (Astana) a 23”

4. Iván Ramiro Sosa (Sky) a 29”

5. Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step) a 53”

6. Richard Carapaz (Movistar) a 55”

7. Rigberto Urán (EF-Education First) a 57”

8. Lawson Craddock (EF-Education First) a 57”

9. Egan Bernal (Sky) a 1:05”

10. Óscar Sevilla a 1:27”