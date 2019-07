Cuando corrimos el Tour “hablábamos por señas”

Tuvimos una falla: no disputar, en un mes, ninguna carrera antes del Tour, que tenía recorridos demasiado duros. Corrimos una etapa de 336 kilómetros. Ese día, la prueba comenzó a las 8:00 a.m. y llegamos a meta a las 7:00 p.m. Pero, de los diez representantes, cinco terminamos el Tour (los otros fueron Édgar Corredor, Patrocinio Jiménez, Samuel Cabrera y Alfonso Flórez).

“Si ganar una etapa en Europa es difícil, conquistar un Tour es de otro mundo, es muy berraco, allá se anda mucho.

Un corredor español me decía que ‘quien viene al Tour es un campeón, el que lo termina es un gran campeón y el que vuelve es un güevón (risas)’. Todo ha cambiado, hoy hay más técnica que antes. La forma de entrenar era diferente, las bicicletas tenían seis cambios, ya poseen el doble; pesaban 12 kilos y ya máximo 7; las camisas eran de lana y cuando llovía pesaban tres kilos. Los recorridos son diferentes y hay más tecnología. Una cosa que sí es igual, el ciclismo sigue siendo duro. Con el idioma nos fue mal, por eso uno se sorprende hoy cuando escucha a un campeón, como Egan, dominar inglés, italiano y francés. Es increíble... En Europa hubo detalles bonitos. Me tocó una ventisca de nieve, era la cosa más miedosa. Como no teníamos ni guantes, un italiano se quitó la chaqueta, se la puso a Alfonso López, lo subió a la bicicleta y lo empujó. Nosotros también teníamos otros detalles. Llevábamos Coca-Cola y los corredores, para refrescarse, se nos acercaban a pedirnos. Es que muchos europeos no tomaban, con excepción de los españoles, porque supuestamente era un estimulante. Una vez tuve una discusión con un tipo. Me cuestionaba sobre qué había obtenido gracias al ciclismo, y le respondí que nada material, que vivía en un barrio humilde, pero que poseía una cosa que él no: un nombre en el deporte que practiqué”.