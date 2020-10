Como el trazado de la Vuelta a España, que tendrá fuertes escaladas, descensos peligrosos y episodios veloces en el llano, Daniel Martínez pasará por momentos de esfuerzo, alegría y nostalgia. El ganador del Criterium del Dauphiné y una etapa en el Tour de Francia, está listo para la prueba y aunque no se siente en un alto nivel, aseguró que dará lo mejor.

“La condición no es la mejor, tampoco es mala, estoy bien físicamente pero no sé cómo va a reaccionar el cuerpo (...). No me quiero meter la presión...