“Si soy sincero me levanto todas las mañanas pensando que voy a volver a mi mejor nivel. Uno siempre piensa que puede ser el mejor, sino, no seguiría. Mi motivación sigue intacta”.

Frente a la posibilidad de competir en la próxima ronda francesa fue honesto: “Hace poco me mandaron una tabla sobre las carreras que me gustaría hacer y no supe contestar porque todo depende de cómo esté. Si estoy bien que me lleven al Tour, pero si estoy como este año seré el primero en decir que no me lleven; el Tour es la peor carrera para ir a improvisar”.

El corredor, de 26 años, indicó que le gustaría iniciar la venidera temporada en los Campeonatos Nacionales y seguir en el Tour Colombia. “Correr en casa y llenarme de confianza sería lo ideal y luego ir a Europa para hacer lo mejor en las carreras que me pongan”.