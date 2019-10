Egan Bernal y un año de ensueño

La gente aún se pregunta ¿cómo explicar los resultados de Egan Bernal en 2019? Y la respuesta, tajante, la tiene el italiano Gianni Savio, gerente deportivo del equipo Androni, quien le abrió las puertas al colombiano en el ciclismo europeo: “Sencillo, es un superhumano”.

Savio agrega: “Jamás, en más de 40 años como dirigente, vi un corredor igual a él. Es diferente, parece de otro planeta”.

“Es el niño maravilla del ciclismo”, comentaba el pedalista antioqueño Sergio Luis Henao, en referencia a Egan, mucho antes de que su colega impusiera su categoría en una de las tres grandes vueltas.

Para entender los alcances del cundinamarqués hay que señalar que se convirtió, con 22 años y 196 días, en el más joven, después de la Segunda Guerra Mundial, y en el primer colombiano en consagrarse en el Tour de Francia, consideraba la prueba por etapas más difícil en el mundo.

En ella venían ganando hombres que alcanzaban una madurez mental y física después de los 27, como se evidenció con las victorias de Chris Froome, cuando tenía 28, Vincenzo Nibali (29), Bradley Wiggins (32), Geraint Thomas (32) o Cadel Evans (34).

Bernal es, de paso, el tercer corredor en la historia, de menor edad, en vencer en el Tour luego del galo Henri Cornet (19 años y 352 días) y el luxemburgués François Faber (22 y 187).

“Egan es nuestro hombre para el futuro. Es bastante maduro, su cabeza es muy fuerte”, añadió el francés Nicolás Portal, director deportivo del Team Ineos.

Este año, en 16 pruebas que disputó, el escarabajo ganó cuatro competencias y logró ocho top-3, una curva de rendimiento (ver gráfico) que impresiona e ilusiona con mayores gestas. Pese a la rapidez para imponer su talento ante consagrados de este deporte, el nacido en Bogotá y criado en Zipaquirá guarda mesura y acata las decisiones de su elenco.

Aunque es el reciente ganador del Tour, asegura que no tiene problema si en 2020 le toca hacer las veces de gregario de Froome, quien ostenta cuatro coronas de la prueba gala, o estar en otra ronda, como el Giro de Italia.

“Competir en el Tour no solo es una decisión mía. Tengo la mente abierta y no me cierro a la posibilidad e ir al Giro... Hay muchas opciones. Somos un equipo y hay que encontrar la forma de repartir las carreras, dependiendo de cuál se le acomoda mejor a cada ciclista”, dijo el colombiano esta semana en París, durante la presentación de la siguiente edición de la cita de Francia.

Por su parte, Froome aseguró: “Bernal me dijo que me ayudará en el Tour de 2020. Para eso necesito ser el más fuerte. Si él es el más fuerte, estaré feliz si gana. Así funcionan las cosas”.

Hace solo tres años Bernal llegó al pedalismo del Viejo Continente y, rápidamente (ver antecedentes), impuso condiciones.

“Es un fenómeno sobre la bicicleta, pero también fuera de ella. En realidad es una gran persona”, comentó recientemente el pedalista Brandon Rivera, uno de sus mejores amigos, y quien suena fuerte para acompañarlo, desde 2020, en el Team Ineos.

Egan, quien además está entre los nominados al Veló d’Or (mejor ciclista del año), distinción que otorgará el próximo mes la revista francesa Velo Magazine y que nunca ha conseguido un latinoamericano, se muestra cauto y tranquilo, más allá de la presión y responsabilidad que empiezan a caer en sus hombros.

“Solo quiero ser feliz en la bicicleta, correr y disfrutar, no me pongo límites, por ahora voy con calma”, agrega la joya del pedalismo mundial n