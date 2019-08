Egan vuelve al ruedo en España

Hace exactamente 364 días, Egan Bernal (Team Ineos) vivió uno de los días más difíciles de su carrera deportiva.

El 4 de agosto de 2018, durante la Clásica de San Sebastián, en España, el corredor cundinamarqués sufrió una severa caída que le ocasionó fractura de nariz, una lesión maxilar, herida del labio superior y pérdida de varios dientes.

Ese accidente, que lo alejó dos meses de competencias, sorprendió tanto como la velocidad con la que recuperó su buen nivel, el cual parece todavía no tocar su techo.

Hoy, con una cicatriz en la nariz que evidencia el duro golpe que recibió esa vez, Egan retorna a la prueba española convertido en la nueva sensación del ciclismo mundial, luego de ganar el pasado domingo el Tour de Francia.

“Necesito un par de días en mi casa, volver a mi vida normal, y ahí me daré cuenta de que lo que he conseguido es algo muy importante. No he parado, ni mucho tiempo, espero disfrutarlo”, dijo el zipaquireño, según reporta EFE.

En la prueba que hace parte del calendario del UCI WorldTour, el exciclomontañista de 22 años se reencontrará con ilustres ruteros, como el galo Julian Alaphilippe (Deceuninck), vigente campeón, y los locales Alejandro Valverde y Mikel Landa (Movistar), con quienes tuvo una bonita contienda en la cita francesa.

Serán 227.3 kilómetros por San Sebastián y los alrededores de la provincia de Guipúzcoa, un trayecto de continuos sube y baja, en el que se deberán superar siete puertos, dos de ellos de primera categoría. Entre los gregarios que tendrá se destaca la presencia de su compatriota Iván Sosa. El otro colombiano en acción es el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE).

Esta es la edición 39 de la carrera, en la que Rigoberto Urán (EF) terminó sexto el año pasado, la mejor presentación del país en la cita.