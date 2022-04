El maestro Fernando Botero también tuvo su aproximación al deporte y esta fue por medio del pentacampeón de la Vuelta a Colombia, Ramón Hoyos Vallejo, al que pintó en la cima de su carrera como ciclista, obra que llamó La Apoteosis de Ramón Hoyos. El Colombiano contó detalles sobre la pintura y de cómo se conocieron estos grandes personajes de la raza antioqueña, en una nota aparecida el 3 de marzo de 2002. El Marinillo le pidió de forma repetida al maestro que le donara el cuadro para exhibirlo en su tierra natal, donde en el mes de marzo se abrió el museo en honor al Escarabajo de la Montaña, quien murió en noviembre de 2014. Esta es la historia.

No en carne y hueso, sino en una de las pinturas del maestro Fernando Botero que va de galería en galería, de museo en museo, para hablar y mostrar de la grandeza de unos de los héroes del ciclismo nacional.

La Apoteosis de Ramón Hoyos, así se llama la obra de 1.72 metros de alto por 3.14 de ancho que actualmente está colgada en Copenhague como parte de la retrospectiva del pintor, ya que marca los trazos expresionistas de la década de los cincuentas de esta galería itinerante.

“La Apoteosis de Ramón Hoyos era un tema revolucionario para la época, antes del arte pop. Era novedoso y fuera de lo común. También era grande la obra por su tamaño”, cuenta como reminiscencia el maestro, desde su estudio en Montecarlo.

“Este cuadro lo hice por el momento deportivo que vivía Ramón Hoyos. Un tema totalmente salido de lo común, ya que el arte se ocupaba de otras cosas. Es una obra que ha tenido su historia rara, porque estando exhibido en el Museo Nacional de Bogotá se lo robaron. Algún día una persona anónima me llamó y me dijo: ‘Maestro Botero, o me compra el cuadro o no lo vuelve a ver’. Le tuve que dar en ese tiempo como 2 o 3 mil dólares y después debí restaurarlo, porque estaba en mal estado”, recuerda Fernando Botero.

El cuadro monumental volvió a las manos que eran para dar testimonio en diversas partes del mundo de esos gorditos pintados, que quedaron grabados desde 1959, cuando el artista le rindió homenaje a las hazañas del cinco veces ganador de la Vuelta a Colombia.