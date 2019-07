La tensión ronda la crono de 27 kilómetros

A partir de hoy, los interrogantes incrementarán en el Tour de Francia. ¿Cuánto tiempo perderán los colombianos en la contrarreloj?, ¿Cuál de ellos será el menos perjudicado en ese esfuerzo individual de 27.2 kilómetros en la localidad de Pau?, ¿Lo cedido es remontable?, ¿Qué corredores saldrán más beneficiados?

El panorama se despejará más en una carrera, hasta ahora, equilibrada como se observa al revisar el top-10 de la tabla.

Por lo pronto, Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán delatan confianza y optimismo para seguir en la lucha en una cita en la que las sumas y restas, de la mano de las especulaciones, serán la constante tras el pedaleo continuo del pelotón, pero que la alta montaña, como lo expresa Bernal, finalmente pondrá a cada quien en su lugar.

Ayer, tras la primera etapa en los Pirineos del presente Tour y ganada por el inglés Simon Yates (Mitchelton), la clasificación general, dominada por el local Julian Alaphilippe (Deceuninck), no tuvo movimientos entre los favoritos.

Estos decidieron vivir un día en paz y reservar fuerzas para la exigencia que les espera el fin de semana en aquella cadena montañosa. Pero antes tendrán que superar la determinante contrarreloj.

“Obviamente será muy dura, hay que ir a tope. Es una etapa en la que se gana o se pierde, no de hay otra. No soy malo, pero no es mi especialidad, tengo muchos rivales, vamos a ver qué pasa. Después de esta creo se vendrán los ataques y se abrirá la carrera. Estamos en una buena posición y debemos correr de manera inteligente”, señaló ayer Egan (Ineos), el mejor colombiano en la prueba, en la que se ubica tercero, a 1.16 de Alaphilippe y a 1.14 de Geraint Thomas, jefe de la escuadra británica y uno de los que le favorece el trayecto de este viernes.

Bernal, de 22 años de edad y líder de los jóvenes en el Tour, fue campeón nacional de contrarreloj en Medellín el año pasado, cuando compitió por primera vez en una bicicleta de esta especialidad.

El cundinamarqués muestra progresos en la modalidad. En días recientes, en la de 19.2 kilómetros en la Vuelta a Suiza, carrera que luego conquistó, fue 11°; mientras que en la de 25.5 km de la París-Niza, que también conquistó, fue sexto.

Urán, por su parte, no se rinde. Expresó que si bien pierde 3.18 con el líder, aún queda camino para luchar por los puestos de honor.

“Siempre he dicho que una etapa es como un mundial, puede pasar de todo. Lo importante es que estoy bien así como mi equipo”.

El paisa agregó que las sensaciones para correr una crono después de 12 días dando el máximo nivel son muy diferente. “Hay que salir a hacer lo mejor posible como todos los días, no hay que confiarse porque se han hecho otras bien anteriormente” .