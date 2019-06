La 12k Palmas, atractivo desafío que convoca a la exigencia

La carrera 12k Palmas se creó con la misión de incentivar el deporte y estimular su práctica en diferentes espacios de la ciudad, generando, además, integración familiar y un sano esparcimiento.

Seis años después de su primera edición, la cual comenzó a disputarse en atletismo, llama la atención el crecimiento de una prueba que se espera con ilusión en Medellín gracias al formato atractivo que posee, pues se desarrolla también en las disciplinas de ciclismo, desde hace cuatros años, y duatlón, a partir de 2017.

Ha tenido tanta aceptación, que para este domingo competirán en ella un total de 2.000 deportistas.

Para tener en cuenta

Carlos Giraldo, vocero de la prueba, informa que para garantizar la seguridad de los participantes, habrá cierres viales y parciales en la vía de descenso, sentido Oriente–Medellín, de la variante Las Palmas, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m.

Se recorrerán 12 kilómetros por aquel empinado recorrido de Las Palmas, saliendo desde el Country Club Ejecutivos y llegando al Columbus School.

En competición habrá 1.400 atletas, 400 pedalistas y 200 duatletas.

Los organizadores también reseñan que la vía en dirección Medellín-Oriente, carril de ascenso, no tendrá ninguna restricción para el tráfico y no contará con la ciclovía habitual de los domingos.

Hacen un llamado a la ciudadanía para que utilice calles alternas de tal forma que no se generen congestiones en esta importante arteria vial de Medellín.

La salida para los duatletas es a las 6:50 a.m.; para atletas, a las 7:00 a.m.; y ciclistas, desde las 8:30 a.m.

Entre los deportistas de renombre que actuarán se destacan William Naranjo, Grey Kelly Delgado, Aideth Anaya, Ricardo Cardeño y Carmenza Morales.