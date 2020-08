El esprínter holandés Fabio Jakobsen (23 años), gravemente lesionado tras una caída en la llegada de la primera etapa de la Vuelta a Polonia, el pasado 5 de agosto, agradeció por seguir con vida este martes en un comunicado de su equipo, el Deceuninck-Quick Step.

“Los médicos y enfermeras en Katowice me salvaron la vida y les estoy agradecido. Fui operado durante cinco horas y eso me dio una oportunidad de seguir vivo. Fue un momento difícil para mí en cuidados intensivos porque tenía miedo de no...