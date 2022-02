Este jueves, en la primera etapa del Tour de Omán, país localizado al occidente de Asia, el antioqueño frenó la sequía de conquistas para convertirse no solo en líder, también en el ciclista nacional con más triunfos profesionales en la historia del pedalismo colombiano. Suma 48, superando por uno a Nairo Quintana.

Para la confianza

“Dije antes de comenzar esta carrera que tenía muchas ganas de ganar alguna etapa, me he estado presionando y en mi cabeza sabía que necesitaba una victoria. La semana pasada, en Arabia, estuve cerca, pero me lo perdí, así que ganar ahora ha sido increíble”, indicó Gaviria en la meta.

Tras destacar el trabajo de sus compañeros, el nacido en el municipio de La Ceja hace 27 años, se mostró con mayor confianza de cara a nuevas conquistas.

“El equipo hizo un trabajo realmente bueno, todos trabajaron como una gran familia y me colocaron perfectamente para el sprint. Maximiliano Richeze me puso en una posición ideal en la última recta. Estoy feliz de estar aquí en Omán, en este hermoso país y tengo hambre de más triunfos”.