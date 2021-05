“Su capacidad para defenderse en la altura, pues para mí la verdadera poesía del ciclismo es la montaña, y el colombiano se mueve como pez en el agua allí. A veces escucho que el suramericano tiene talento mas no cabeza, y eso no es verdad, porque lo mismo pasa en Italia, Bélgica, Francia u otro país, hay deportistas con enorme potencial físico pero no poseen mentalidad. Hay ciclistas con disciplina y otros indisciplinados, pero lo que sí estoy seguro es que el colombiano es un trabajador incansable”.

“Aunque ya ha habido algunos movimientos, aún no se puede hacer una evaluación, el Giro se decidirá en las grandes subidas, se debe esperar. Personalmente confío mucho en Egan, soy su principal fanático porque en nuestro equipo no tenemos un hombre que pueda pelear en la general, tal vez con el ecuatoriano Jéfferson Cepeda batallaremos por la clasificación de montaña”.

Gianni, que lamentó no contar en su elenco con corredores colombianos en el presente Giro de Italia, dice que es difícil seleccionar a un candidato antes de las etapas de montaña para conquistar la edición 104 de la corsa rosa, aunque no tiene duda que su pupilo Bernal tiene las condiciones para luchar por los puestos de honor.

¿Cómo hace para captar a tanto talento para su equipo?

“Respondo en una palabra: pasión. Esto es lo que me mueve y mantiene firme en este deporte. En el mejor sentido de la palabra, es una maldita pasión. El ciclismo es mi vida, no podría existir sin él. Es lo que me permite luchar ante las adversidades, a tener siempre un ojo clínico para buscar grandes prospectos. En todas partes tengo contactos, sigo todo lo que pasa, hay una intuición para descubrir talentos, ellos después hacen su trabajo”.

¿Qué ve ahora de diferente en Egan a ese muchacho que recibió a la edad de 18 años?

“Obvio se ve le más maduro. Pero ojo, en el tiempo que estuvo en mi equipo dije que Egan tenía la misma mentalidad y equilibrio sicofísico de un corredor experimentado de 30 años. No es que haya muchas cosas diferentes. Ya le cambió su dimensión deportiva y social, pero él sigue siendo la persona sencilla de un tiempo atrás, tiene una humildad impresionante”.

Cuando habla de Santiago Umba, o de la juventud, ¿cree que es contraproducente que un corredor como Egan, a tan temprana edad, esté haciendo grandes vueltas año tras año? ¿Esto podría afectar su rendimiento cuando pase de los 30?

“Claro que no, el ciclismo actual es más pensando, más científico y no afecta en la salud de los deportistas. Antes había etapas demasiado largas, ahora son más cortas y los sistemas de entrenamiento han cambiado gracias a la tecnología, hay grandes profesionales detrás de los ciclistas que permiten una mejor recuperación, de esta manera se logra alargar la carrera de estos”.

Y en el caso de los veteranos, ¿pierden terreno ante estos jóvenes cuando antes se decía que entre más edad, mejores en el pedalismo?

“Ya los veteranos saben que hay talentos que los superan, si son inteligentes lo comprenden. Ellos no son envidiosos y hasta trabajan para ellos, eso sí, los más disciplinados se esfuerzan para seguir dando la pelea entre estas nuevas figuras. Pienso que la madurez del ciclista cambió. Si está en su mejor momento, ya sea a los 22 o 30 años, esto sus directivos lo van a aprovechar para que salgan por buenos resultados y consolidarse”.

¿Qué piensa ahora con tantas maravillas del pedal que vienen saliendo?

“Hace dos años dije que comenzó la era Bernal después de que ganara el Tour, y lo sigo pensando, porque si él resuelve el problema de la espalda, logrará muchos más grandes triunfos. Hay que ser realistas, y para nadie es un secreto que ahora mismo no solo Egan puede hacer la diferencia, porque están Remco, Pogacar y Roglic, pero cuando llega la montaña y se superan los 2.000 metros de altura, no hay rival para el colombiano, sobre todo en las grandes tours”.

¿Qué tiene Bernal de diferente a otros corredores?

“Un talento físico natural increíble, además de una correcta mentalidad, con un equilibrio sicofísico que no he visto en otro corredor. Su madurez impresiona y estoy seguro que dará muchas alegrías, él no se pone un techo, no se rinde ante la adversidad, no vive del pasado, siempre quiere ganar más y más”.