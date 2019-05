Retiro de Dumoulin ¿despeja panorama?

Tom Dumoulin no alcanzó a recorrer un kilómetro ayer en la quinta etapa del Giro de Italia. Tiró la toalla y decidió bajarse de la cicla.

En un día pasado por agua, el ciclista holandés no soportó las heridas sufridas en su rodilla izquierda en la etapa del martes. Con gran tristeza el equipo Sunweb, vio como su jefe de filas se despedía de la competencia en la cual figuraba como favorito por haberla ganado en el 2017 y terminado segundo el año pasado después de Chris Froome.

La pregunta es: ¿A quiénes favorece su ausencia?

“Nunca sabrás si puedes hacerlo si no lo intentas”, dijo Dumoulin a la prensa, antes de partir la quinta fracción. Lo intentó pero no pudo, porque una profunda herida en su rodilla izquierda, después de una caída a 5 kilómetros del final de la cuarta etapa en Frascati, se lo impidió.

“Estamos orgullosos de Tom Dumoulin por su determinación hoy y que muy a su pesar se marcha a casa. Como grupo, lucharemos”, se leyó en un comunicado del equipo.

Para el ciclista, representa no poder luchar por el título y dejarle ese honor a otros. Nada fácil, para alguien que se preparó en busca del triunfo.

“Para mí es terrible. Meses y semanas de preparación y dedicación para este Giro y en un momento se terminó. No es como quería que fuera, por supuesto, pero es como es”, dijo en rueda de prensa.

“No sé cómo es de grave la lesión, solo sabemos que no se ha roto nada y probablemente se hinchará por unos días, pero hay que verlo. Ahora solo descansaré y veré cómo va”.

Esperó que los dolores no aparecieran, pero la realidad fue otra.

“Vine acá para vivir una aventura de tres semanas y quería terminarla, no estoy preparado para irme a casa. Me subí al rodillo esta semana en mi habitación y estaba bastante bien, pero cuando me puse de pie sobre los pedales, me dolía mucho la rodilla. También lo probé sentado, pero eso tampoco funcionó, podía girar las piernas pero no apretar los pedales”, manifestó Tom.