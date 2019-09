Gómez, 15° mejor contrarrelojista juvenil del mundo

Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO

Antes de su debut en el Mundial de ruta en Yorkshire, Reino Unido, Germán Darío Gómez sorprendía con su madurez y determinación

“Los nervios hay que tenerlos controlados, no hay que entrar en presión para competir, pero sí con la mentalidad de dar lo mejor. He tenido una temporada en la que cogí confianza, es el campeonato del mundo, sé que hay nivel pero para eso me preparé”.

Horas después, el portentoso corredor que nació hace 18 en Betulia, Santander, impresionó con su actuación en la contrarreloj juvenil que cerró ayer la segunda jornada del evento.

Con Gómez, campeón nacional y continental de la modalidad, Colombia se ilusiona para el futuro. Ayer, en el recorrido de 27.6 km con salida y llegada en Harrogate, terminó en la casilla 15, a 1.34 del vencedor, el italiano Antonio Tiberi, quien a una velocidad de 43 kilómetros por hora resgistró 38 minutos y 28 segundos.

La medalla de plata la logró el holandés Enzo Leijnse, quien acabó a 8 segundos; y la de bronce, el alemán Marco Brenner, a 13.

“Fue una experiencia bonita, sufrí desde que salí hasta que terminé. Fueron 28 km duros. Di mi cien por ciento, lo que me da satisfecho. Después de lo que acaba de pasar quedo demasiado motivado. Sé que estoy en el ranquin mundial”, le dijo Gómez a los voceros de Fedeciclismo.

En juvenil mujeres, Daniela Soler, pese a sufrir una caída, terminó la prueba en la posición 42, a 2.40 de la vencedora, la rusa Aigul Gareeva, quien invertió 22 minutos y 16 segundos en el recorrido de 13.7 km. Detrás finalizó la holandesa Shirin Van Anroou, a 4 segundos, y tercera, la local Elynor Backstedt, a 11.

Hoy se disputan las crono sub-23 masculina y femenina élite, en las que Colombia no tendrá participación. Mañana, en varones, actuará Daniel Martínez.