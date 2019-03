Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO

¿Qué está pasando con el ciclismo de pista en Colombia? La irregular presentación del país en el reciente Campeonato Mundial disputado en Pruszkow, Polonia, hizo que este interrogante tomará más fuerza.

De 14 representantes nacionales que estuvieron presentes en la cita de 2015 en París, Francia, donde Fernando Gaviria irrumpió en la élite de esta modalidad ganando oro en el ómnium, la cifra ha bajado considerablemente.

En Londres-2016 la selección tricolor hizo presencia con 6 corredores (Gaviria retuvo el título); en Hong Kong 2017 asistieron seis (Fabián Puerta y Martha Bayona fueron plata en keirin); en Apeldoorn-2018 compitieron cinco (Puerta fue oro en keirin); mientras que esta vez en Polonia, y bajo la dirección de John Jaime González, ningún colombiano pasó de la primera fase. Asistieron solo tres, todos ellos velocistas. El mejor clasificado fue Santiago Ramírez, 13° en el kilómetro.

Además, hace dos años, desde que salió José Julián Velásquez de la dirección del equipo de semifondo de la Selección, no parece haber renovación en esta modalidad.

En días recientes, Gaviria, cuarto en el ómnium en los Olímpicos de Río-2016, dio a entender que su posibilidad de volver a competir en un velódromo, y más pensando en Tokio-2020, seguía latente, y que si bien tendría que acordarlo con su equipo UAE y el manager, era incierto porque el país aún no está en zona de clasificación para su prueba.

Ayer, en charla con Jorge Ovidio González, presidente de Fedeciclismo, este habló sobre la situación que vive actualmente la disciplina, la cual, a lo largo de la historia, le ha dado grandes alegrías al país.

¿Por qué la situación compleja que vive la pista?

“La Federación tiene que hacer un replanteamiento de la pista y se está haciendo de la mano del Comité Olímpico Colombiano (COC) y Coldeportes. La modalidad tiene que ser reinventada y vamos en ese camino”.

¿Pero en qué sentido?

“En este momento se carece de velódromos, ya que no hay uno solo cerrado, solo está el de Cali que es semidescubierto y es el único que hay para hacer un gran evento. Se han hecho todo tipo de escenarios deportivos pero no un velódromo nuevo, ni siquiera se han arreglado los viejos y obsoletos que hay. En ese sentido, y junto con el Gobierno Nacional y otras entidades, tenemos que sentarnos a pensar sobre ese tema”.

Hace dos años, en sustitución del Chivo Velásquez se dijo que se traería un técnico extranjero para la modalidad de semifondo, ¿qué pasó con ese tema?

“Ya se aprobó la consecución de un entrenador de semifondo por parte del Comité Olímpico y Coldeportes. Es el italiano Cristiano Valoppi (ver ayuda) y entraría a laborar en menos de un mes, cuando se notifique que aceptó las condiciones. John Jaime González venía trabajando con las dos modalidades desde que salió José Julián Velásquez, y eso es muy pesado para un solo entrenador. Al manejar las dos, ambas le pueden salir bien como también mal, y en este caso no salió como esperábamos”.

¿Es cierto que no hay apoyo para la pista?

“Es relativo, porque con lo que hay, gracias a Federación, COC y Coldeportes, se está apoyando muy bien. El tema es reorganizar este deporte a nivel departamental, donde es pésimamente apoyado y toda la culpa se la echan a las entidades mencionadas, que tienen que asumir estas responsabilidades. Los escenarios los hicieron precisamente para que hagan pista y no para que se vuelvan elefantes blancos. De hecho ya lo son, porque todos los velódromos del país necesitan remodelación, o que sean en madera y cerrados, y que se entrene. En las únicas partes donde medio se hace pista es Cali y Medellín, y así es muy difícil”.

¿En qué radica la poca presencia de corredores representando al país?

“Precisamente por la escasez de nuevos talentos en las demás regiones. No los vemos porque las bases de los clubes y ligas no están trabajando esos muchachos en los velódromos. No podemos esperar que todo salga de Cali y Medellín”.

¿Qué piensa de que al día de hoy la clasificación a Olímpicos, en las diferentes pruebas, se ve lejana?

“Veo complicada la situación de los Olímpicos. Primero por la sanción a Fabián Puerta (suspendido provisionalmente por un resultado adverso), quien era la estrella nuestra en la velocidad; segundo, Martha Bayona, que iba embalada por medalla en Tokio-2020, una lesión la alejó un poco y afectó su rendimiento. Los otros pelados están haciendo buenas marcas, pero aún no les da para clasificar. Sabemos que hay talento, pero si las ligas que tienen velódromos no los trabajan, es muy complicado que esta modalidad vuelva a surgir como años atrás”.

Igual no se pueden quedar de brazos cruzados...

“Por supuesto que no, la Federación presentó un proyecto ambicioso ante Coldeportes, y esta entidad está analizando cómo habilita los recursos para apoyarlo. Se trata de promocionar la base, hacer campamentos, capacitaciones, mas eventos para prejuveniles y juveniles, que se cuente con más material de trabajo, tener entrenadores y también monitores, pero todo bajo un programa sostenible, que se pueda ejecutar a cuatro, ocho o doce años con miras a un tema olímpico puramente. Es de la única manera que la pista salga adelante, pues es una disciplina que no tiene patrocinios privados, eso pasa en todo el mundo. Con ese programa buscaremos que los ídolos pongan este deporte en el conocimiento de las redes, de los medios...” .