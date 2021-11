La ciclista Jessenia Meneses confiesa que cuando cruzó la meta de la última etapa de la edición 17 del Tour Femenino en Sogamoso, aún no creía que había logrado un sueño por el que pedaleó desde niña, salir campeona.

Solo hasta que sus compañeras del equipo Colombia Tierra de Atletas se acercaron a abrazarla y felicitarla comprendió que su anhelo se había hecho realidad.

De inmediato, las lágrimas de felicidad rodaron por el rostro de la deportista que nació hace 26 años en Medellín y quien gracias a su espíritu combativo le entregó a Antioquia el segundo título seguido de la prestigiosa carrera, luego de la conquista en 2020 de Lina Marcela Hernández.

“Cuando estaba más pequeña siempre quise ganar un Tour Femenino –dice la campeona– y me doy cuenta que los sueños se hacen realidad. El mensaje para las demás niñas es que todo llega con dedicación, amor y esfuerzo”.

Una buena noticia para la deportista y resto de representantes de su equipo es que su elenco, como lo confirmó Guillermo Herrera, ministro del Deporte, continuará firme en el pelotón. Herrera gestionará para que la escuadra que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional siga teniendo respaldo.

“Así como venimos haciendo con el fútbol, voleibol y baloncesto necesitamos impulsar el ciclismo femenino. Desde la Vuelta a Colombia quedé impresionado con el talento y la masificación de este deporte, además porque tiene impacto de marca y reconocimiento de país. Esta disciplina se ganó un espacio y hay que proyectarlo y mantenerlo, más si genera buenos resultados”, asegura Herrera.

“Estoy muy contenta de llevarme este título. Se lo dedico a mi equipo, compañeras, a Dios que me permitió levantar los brazos en señal de triunfo. Todo en la vida es un proceso, he luchado mucho y esta vez se me dieron las cosas. Estoy feliz”, agrega la nueva reina del Tour colombiano, quien nació en Medellín y se crió cerca a San Antonio de Prado, en el barrio Limonar 2.

La última fracción fue ganada por la paisa Vanesa Martínez (Avinal-Carmen de Viboral), que se impuso ante Elizabeth Castaño (Talentos Colombia), segunda, y María Catalina Gómez (Sistecrédito), tercera.

En la general, Meneses aventajó por 32 segundos a Ana Fagua (Boyacá), subcampeona, y por 46’’ a Ana Sanabria (Colombia Tierra de Atletas), cuatro veces vencedora de la carrera.

“Las sensaciones fueron buenas. No esperaba quedar en el podio. Esto genera alegría porque desde hacía tiempo no terminaba en un lugar de honor en una prueba como esta”, dice Sanabria, una de las mejores corredoras colombianas en los últimos años.

“Termino contenta porque el elenco siempre estuvo al frente, se ganaron etapas y se vio el trabajo en equipo. Pensar en grupo y no en cada una fue una estrategia para ganar. El nivel del ciclismo colombiano está bastante fuerte”, apunta Sanabria, de 31 años, en Fedeciclismo.

La venezolana Lilibeth Chacón (Merquimia) fue vencedora por puntos y de montaña, y la antioqueña Katherin Montoya (Colnago), la mejor de las metas volantes