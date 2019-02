Así transcurrió la tercera etapa del Tour Colombia

El colombiano Juan Sebastián Molano, del UAE Emiratos, se quedó con la victoria en la tercera etapa del Tour Colombia que partió y llegó a Llanogrande.

(Vea aquí Todos los detalles de la tercera etapa)

En su especialidad, el sprint, el corredor se quedó con la victoria, en un día difícil para su equipo, por la salida de Fernando Gaviria por una infección respiratoria que lo sacó de la carrera.

“Las oportunidades son para aprovecharlas, el equipo me dio la confianza hoy y la estrategia fue mantenerme ahí en el lote, sabía que si me dejaban estar ahí, en los últimos 300 metros lo podía ganar, porque la mayoría de los que venían allí eran escaladores. Siempre estuve pendiente de Julián Alaphillipe y Diego Ochoa, que llegó tercero, pero me sentía muy bien y venía con condiciones para rematar y ganar”, dijo en la llegada Molano.

“Se que Fernando es el líder del sprint para el equipo, pero al no estar, recibí el respaldo y bueno pude responder con esta victoria, que es muy importante para nosotros”, concluyó Molano.

Clasificaciones

Etapa

1. Juan Sebastián Molano 3:42.52

2. Julián Alaphillipe m.t.

3. Diego Ochoa m.t.

4. Miguel Ángel López m.t.

5. Egan Bernal, m.t.

6. Edwin Ávila m.t.

7. Miguel Florez m.t.

8. Juan Arango m.t.

9. Richard Carapaz m.t.

10. Edison Muñoz m.t.

General

1. Rigoberto Urán 7:19.37

2. Daniel Martínez m.t.

3. Lawson Craddock m.t.

4. Julián Alaphillipe a 2 seg.

5. egan bernal a 8 seg.

6. Bob Jungles m.t.

7. Jonathan Narváez a 9seg.

8. Iván Sosa a 10 seg.

9. Chris Froome m.t.

10. Sebastián Henao m.t.