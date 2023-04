La ambición de Egan Bernal por ganar permanece intacta

Si años atrás Egan Bernal impresionaba en el ciclismo de élite con su imponente andar, lo que hace en la actualidad es admirable, para aplaudir. No obstante, tras las caídas que viene teniendo, hay una pregunta que surge: ¿es mejor que el campeón del Tour de Francia-2019 y Giro de Italia-2021 deje de competir por un tiempo mientras adquiere mucha más seguridad dentro del pelotón?

“Se le ve muy fuerte y competitivo. Ya ganar o no ganar, es otra cosa, porque el nivel hoy en día es muy alto. Yo ya lo veo para estar ahí, pero creo que queda esperar un año más para ver a Egan al 100%. Estoy feliz de verlo, pero también debe tener un poco de calma, paciencia, porque va muy rápido”.

El propio corredor aseguró en días pasados que esta temporada, si bien no descarta correr una gran vuelta, será clave para entender cómo reacciona su cuerpo. Para más tranquilidad, gracias a sus gratos resultados como condiciones, con su equipo Ineos tiene contrato hasta 2026.

Rodríguez también aseguró que la confianza se recupera, es compitiendo. “Son las carreras las que dicen en qué nivel está cada corredor. Él por ahora busca coger ritmo de competencia, no está pensando aún en luchar por la general. Entonces estar al lado de los mejores le permitirá recuperar buenas sensaciones. Egan es muy profesional en lo que hace”.

Para Fabio Rodríguez , primer entrenador que tuvo Bernal cuando se inició en el deporte (ciclomontañismo), los percances de su expupilo en las últimas pruebas disputadas son normales dentro del ciclismo. “No es que esté ansioso, simplemente no ha tenido la suerte. En el pelotón siempre hay riesgos de caídas. Estuvo juicioso cuidándose, respetando los tiempos de recuperación, y si bien es cierto que su accidente de 2022 fue grave y esto hace que se pierda un poco de confianza, desde que él quiera estar de nuevo en acción, es porque se siente física y mentalmente bien para hacerlo”.

Este año no será decisivo, pero será indicativo de si puedo volver a ganar o no. Reflexionando sobre ello, sería más normal para mí no ganar en 2023, pero esa es la ambición”, indicó el corredor, quien celebró por última vez en 2021, cuando triunfó en el Giro de Italia.

Por lo pronto, hay gran expectativa de cara al nuevo reto que afrontará Egan. “Todos los días me despierto con la ambición de ser el mejor, de entrenar, de hacer sacrificios, de lo contrario me habría retirado”, agregó el talentoso corredor.