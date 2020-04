La montaña, pasión que marca a Leo

La voluntad que tiene Leonardo Páez en el deporte es digna de admirar, sobre todo por las adversidades que se le han presentado en su larga carrera deportiva, entre ellas múltiples lesiones.

Confiando en su talento y convicciones, el ciclomontañista nunca ha dejado de luchar por sus sueños y de esta manera ha hecho historia. A sus 37 años edad se mantiene firme en una modalidad en la que le ha dado prestigio al ciclismo de Colombia, como su anhelado y buscado título mundial, en maratón, el cual conquistó en Grachen, Suiza, el año pasado.

“Y eso que en el video de la competencia no se ve pero, faltando tres kilómetros para el final, había un hueco, me caí, quedé con los cambios trocados, porque solo me permitían subir, más no bajar”.

Su relato va más allá: “La bicicleta quedó en el piñón 13 y, para completar, solo había una subida dura. Entonces me dije: ‘tengo que llegar en este cambio’. Así lo hice y creo que el triunfo fue el gran premio por no desfallecer. Fue una experiencia muy linda que cualquier corredor desea tener”.

El boyacense expresa que siente el cariño de muchas personas que admiran su esfuerzo y logros, tanto de Ciénaga, Boyacá, donde nació, como en Italia, donde creció y maduró como pedalista. “En Ciénaga, antes de ganar el campeonato del mundo, me saludaban bien y me felicitaban, es muy gratificante, se siente uno muy contento que lo reconozcan”.

Además, se recarga de energías junto a sus padres María Odalinda León Cuervo y Rafael de Jesús Páez.

“Comemos juntos todo el día. Normalmente no lo hago porque estoy por fuera, también escuchamos la misa, rezamos el rosario”, y rememora que, de niño, en esas tierras, cultivaba lechuga, frijol, arveja y remolacha.

Páez no niega, como lo dijo en un Instagram Live de la Federación Colombiana de Ciclismo, que la suspensión del calendario le causó dolor porque quería lucir el maillot arcoíris que lo identifica como el mejor del mundo, en las distintas carreras. “Pero hay que seguir adelante, tenemos tiempo, es una oportunidad para continuar mejorando y prepararme para lo que viene”.

Leonardo estuvo en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008 y Londres-2012, y ahora lucha, junto a sus compatriotas Fabio Castañeda y Jhonatan Botero, para lograr la clasificación a los Juegos que se realizarán en Tokio, en 2021.

Este veterano de mil batallas, quien en el ciclomontañismo es sinónimo de entrega y dedicación, no desfallece. Cada carrera la asume como si fuera la primera. Hoy, sus conquistas hablan por él.