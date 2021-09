La Vuelta a Antioquia no acabó de la manera deseada. Una imprudencia fue la causa para que la edición 48 de la carrera finalizara antes de tiempo.

Un accidente provocado por un ciclista aficionado hizo que la quinta y última etapa, por el municipio de La Ceja, se cancelara, por petición de los pedalistas de élite, al no encontrar garantías para terminar el recorrido de 85 kilómetros.

Cuando se desarrollaba la primera de tres vueltas por un circuito por el municipio del Oriente antioqueño (cerca del km 24), un recreativo, sin atender las indicaciones de cierre de vías por parte de las autoridades, causó una caída masiva en la que se vieron involucrados unos 30 ciclistas, entre ellos el campeón de la prueba en 2020, Alexánder Gil (Orgullo Paisa).

Según informó su elenco, Gil se encuentra estable y sin riesgo de gravedad.

Orlando Lozano, médico del Orgullo Paisa, confirmó que el corredor fue atendido en la Clínica San Juan de Dios, de La Ceja, y agregó sobre los traumas que sufre.

“Se verificó que tiene fractura a nivel del tabique, de maxilar superior y de pómulo. Pero se encuentra completamente estable, orientado. A nivel craneoencefálico no hubo compromiso neurológico y se está a la espera de la valoración por cirugía plástica para hacer la corrección de las fracturas en cara”.

Gil, por su parte, y como confirmó su escuadra, se perderá el resto de la temporada. Su objetivo principal era el Clásico RCN (23 al 31 de octubre), segunda prueba ciclista en importancia en el país en la que era uno de los favoritos al título. Fue tercero en 2016 y 2019.

Carlos Mario Naranjo, comisario de la Federación Colombiana de Ciclismo, indicó ante los medios que la recomendación es que los ciclistas aficionados atiendan las medidas de seguridad en una carrera. “No fue mala organización, sino que hay deportistas imprudentes que no acataron la norma”.

Javier Ríos, presidente de la Liga de Ciclismo de Antioquia, entidad que organiza el giro paisa, comentó que la prueba dispuso de un buen dispositivo logístico para controlar el cierre de la vía.

“Se hizo todo lo posible para que la carrera se pudiera realizar de forma correcta y como estaba estipulado. Desafortunadamente se nos atravesó un recreativo, que no sabemos por qué no acató la orden de la policía y de los jueces. El cierre de la vía era total. De todas maneras es un incidente fortuito que no debe empañar el buen desarrollo de la prueba”