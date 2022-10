En charla con el diario Ouest-france, Ledanois dijo que no era amigo de Nairo, además que no quería unirse a él y que no lo obligó a llegar a ese elenco ni mucho menos lo obligó a irse. También dejó claro que su salida no tenía nada que ver son la situación de Nairo. “Y sabes, yo no era amigo de Quintana”, recalcó.

“Desde que se fue de la Vuelta no he tenido una llamada suya y no he intentado conseguirla. Trabajo el afecto, pero hoy tengo más afecto con un Laurent Pichon que con un Nairo Quintana. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse, ¡y no es él quien me obliga a irme!”, añadió.

Al ser cuestionado si está decepcionado al haber creído en el corredor y de que salga de esa manera del elenco francés, Ledanois indicó.