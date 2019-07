Levantan suspensión al ciclomontañista Fabio Castañeda

El ciclomontañista colombiano Fabio Castañeda podrá estar de nuevo en competencia.

El antioqueño, que fue suspendido provisionalmente por la Federación Colombiana de Ciclismo al arrojar un resultado analítico adverso en mayo, recibió comunicación por parte de la Organización Nacional Antidopaje de Colombia que le fue levantada la sanción al encontrarse que no violó ninguna regla antideportiva.

“De acuerdo a las instrucciones del doctor Orlando Reyes Cruz, coordinador del grupo interno de trabajo nacional Antidopaje de Coldeportes, la Organización Nacional Antidopaje de Colombia decidió declarar la terminación de la instrucción inicial por el resultado analítico adverso hallado en la muestra 4260903, como quiera que está demostrado que Fabio Hernando Castañeda Molsalve no cometió una violación a las reglas antidopaje consagradas en el código mundial vigente. Por lo cual se considera que no existe mérito para continuar con la actuación y, por ende, es procedente declarar que la autoridad competente decide no presentar el caso como un resultado adverso y se levanta la sanción”, reza el comunicado.

De esta manera, Castañeda múltiple campeón nacional y uno de los mejores pilotos de la especialidad en el continente, podrá ocupar de nuevo su lugar en la nómina nacional que estará compitiendo en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, este mes, y en el Mundial de la especialidad en Canadá, en septiembre. Además, seguirá luchando para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.