El Clásico EL COLOMBIANO se consolida como el único evento virtual de ciclismo pospandemia en Colombia.

Si bien ya no hay cuarentena obligatoria no obstante la crisis sanitaria persista, un número significativo de deportistas continúa eligiendo esta alternativa no solo para entrenar desde casa, también como un reto personal.

Así lo expresa Lucas Ochoa, corredor aficionado que viene siendo uno los protagonistas de estos certámenes en los que se simula correr, a través de la aplicación Rouvy, por diferentes...