“Sí, hay muchas personas que me lo dicen, hay otros que tienen sus propias inseguridades. Uno ya no es el mismo joven que, pese a las caídas y a que la mano quedaba para el otro lado, se seguía corriendo”.

“Los golpes de la cabeza hay que cuidarlos mucho, es una lesión que no se ve. Solo uno es quien la siente, el dolor de cabeza es fuerte sobre todo en el lugar donde se recibió el impacto. Hasta se me puso el ojo morado y se da uno cuenta que algo mal estuvo ahí. Entonces hay que cuidarse porque nosotros no somos unas máquinas de hacer medallas, y hay un momento en el que hay que darle una pausa al cuerpo. De hecho no monté, para recuperarme bien de la cabeza, hasta que llegué a los Bolivarianos”.

“En serio que me la pasé más en una camilla haciendo fisioterapia, en revisiones y con médicos que corriendo. Igual retomé, sobre todo pensando en regresar a la tierrita y hacer un buen papel en Bolivarianos. Pero tres días antes de volar a Colombia me pasó lo del dedo en la Copa Mundo de Papendal. Estaba lloviendo y yo había cambiado una llanta a principio de semana porque las curvas de allá son de concreto y no de asfalto. En una de ellas se deslizó por completo la rueda de adelante, no pude poner las manos, me fui de cara, me golpeé la cabeza y, además, el pulgar se fue para atrás, se salió y luego volvió a entrar. No pasó nada grave en los huesos, pero los ligamentos del dedo sí se dañaron”.

“No lo sé, es una sensación extraña (risa nerviosa). Lo sucedido con el dedo fue muy frustrante, y más porque ya había superado lesiones de meses anteriores. Llegué a Europa con la intención de correr bastante, estaba demasiado motivada pero me pasó de todo: primero tuve una inestabilidad cervical en los ligamentos en el cuello; después, tras una Copa Francia, me desgarré los discos de la espalda”.

En charla con EL COLOMBIANO, Mariana expresa que no se traza metas a largo plazo, que va día a día, pues el deporte como la vida son inciertos. Eso sí, confiesa que cada vez que está en un partidor busca realizar su mejor actuación. No calma la sed de triunfo, más allá de que su retiro puede estar cerca.

Por eso valora aún más lo que viene logrando...

“Claro, así es. Ahora, cada vez que compito, es un día ganado, pese a que a veces triunfe o no vaya tan bien. De cualquiera de las dos formas estoy completamente agradecida de seguir pedaleando y hacer lo que me gusta. La gente no sabe, no se pone en el lugar de uno, pero cada carrera viene con un montón de retos gigantes, por eso le doy el mismo valor a una carrera local, en Bolivarianos u Olímpicos”.

Hablando de Juegos Olímpicos, ¿su gran meta es llegar a París-2024?

“Honestamente, voy carrera por carrera, como me vaya sintiendo y lo que me diga mi cuerpo, pues en cada golpe o en cada esfuerzo sufren las articulaciones, la espalda... y eso obviamente te lo va cobrando el tiempo. Soy muy realista de mi futuro, entonces no me pongo por ahora la presión de pensar tan lejos, pues faltan dos años y pueden pasar muchas cosas”.

Cuando habla de su futuro, ¿ve cerca o lejos su retiro?

“No tengo una fecha de caducidad en el BMX. Algunas veces he pensado en darme un tiempo, un respiro, a mi cuerpo y mente, debido a todo lo que uno alcanza a sentir en un ciclo olímpico. No sé si me lo daré, pero no me trasnocha, mi objetivo ahora es mi cuerpo, más allá de triunfos. Obvio que me levanto, lucho y quiero siempre dar lo mejor de mí, por eso sigo acá”.