Mariana suma oro 20 de Colombia en los Panamericanos

La bicampeona olímpica Mariana Pajón sumó este viernes el oro 20 para Colombia en los Juegos Panamericanos de Lima al ganar la prueba femenina del bicicrós.

La corredora antioqueña, que venía de liderar en todas las pruebas clasificatorias, volvió a ganar como hace ocho años en Guadalajara-2011.

La campeona panamericana se impuso con un tiempo de 36.323, seguida de la brasileña Paola Reis con 37.583 (plata) y la venezolana Estefany Hernández con 38.106 (bronce).

Mariana venía de sufrir una caída en la final de la Copa Mundo de BMX en Zolder, Bélgica, que la dejó sin opciones de podio.

“A pesar de que me caí, el Mundial fue muy bueno, me dejó muy buenas sensaciones y cuando llegué a Lima me sentí fuerte nuevamente. Tenía microfracturas en los dos brazos, puntos en el codo, esguinces en el tobillo, la rodilla, la verdad no sabía sí iba a correr hoy, pero eran muchas más las ganas del corazón que te hacen venir acá”, comentó Mariana a los medios de comunicación tras ganar la competencia.