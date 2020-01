Nacional, una cita de figuras

Pocas veces, tal vez una sola en la temporada, se logra reunir a tantas estrellas del pedalismo colombiano en un evento: los Campeonatos Nacionales de ruta.

Ese privilegio viene siendo tendencia desde 2015, cuando en Antioquia empezaron a reunirse grandes embajadores internacionales de nuestro ciclismo.

En dicha ocasión triunfaron Rigoberto Urán, en la contrarreloj, y Róbinson Chalapud, en la prueba de fondo. Además de ganar admiración, los vencedores tienen el honor de lucir la prenda que los identifica como los mejores del país durante todo el año en las competencias a las que asistan.

Ahora, desde hoy en Boyacá, ilustres de este deporte lucharán por este honor en el certamen que sirve de antesala al Tour Colombia, el cual comenzará en ese mismo departamento el 11 de febrero y terminará el día 16 en Bogotá.

En la lista de figuras élite resaltan hombres de respeto: Egan Bernal, Iván Sosa, Sebastián Henao, Brandon Rivera (Ineos), Nairo y Dáyer Quintana, Winner Anacona (Arkéa), Esteban Chaves (Mitchelton) Sergio Higuita, Daniel Martínez (EF Education), Sergio Luis Henao, Camilo Ardila, Cristian Muñoz (UAE Emirates), Juan Diego Alba (Movistar) y Edwin Ávila (Israel Stat Up Nation).

“Es gratificante estar en esa gran nómina y brindar espectáculo, en el que, sin duda, ganará la afición porque no es fácil concentrar a gente tan importante. Hasta para uno es lindo porque se disfruta al lado de estos destacados representantes. Es complicado el triunfo, pues es una carrera de un día y más aquí en Boyacá por el terreno, la altura, pero espero ser protagonista y así brindarle alegrías a mi equipo”, contó ayer el antioqueño Juan Pablo Suárez, del equipo EPM, y quien fue tercero en el Nacional de 2014, ganado por Miguel Ángel Rubiano.

Ayer, mientras terminaba su entrenamiento por territorio boyacense, Danny Osorio, uno de los líderes del elenco Orgullo Paisa, también mostraba satisfacción de hacer parte del certamen. “Es que muchos corredores se quedaron este año sin equipo. Estar aquí me da a entender que el esfuerzo y sacrificio traen su recompensa. He trabajado fuerte y en este Nacional, como los próximos eventos, espero seguir teniendo buenos resultados”, expresó Osorio, quien fue 17° en el evento pasado en Villavicencio, en el que se impuso el nariñense Óscar Quiroz (Colombia Tierra de Atletas), que no defenderá el título porque compite en la actualidad en la Vuelta a San Juan.

En otras categorías

Entre las mujeres sobresalen las paisas Paula Andrea Patiño (Movistar Team), Lina Marcela Hernández, Daniela Atehortúa y Erika Botero (UAE Team Colombia), la santandereana Ana Cristina Sanabria, la caldense Diana Carolina Peñuela y bogotana Camila Valbuena.

Mientras que entre los sub-23, como reseña la Fedeciclismo, se destacan promesas como Adrián Camilo Bustamante, Rafael Pineda, Juan Tito Rendón, Jesús David Peña, Germán Darío Gómez, Esteban Toro, Kevin Cano, Camilo Castro y Esnéider Báez.

El certamen, que se llevará a cabo hasta este domingo, comienza hoy (8:30 a.m.) con las pruebas de contrarreloj en las diferentes categorías. RCN Televisión transmitirá las acciones de un encuentro lleno de estrellas y promesas que también desean brillar .