Quintana despertó y dio un giro a la Vuelta

Hasta con sus palabras, Nairo Quintana (Movistar) causa admiración. “Cuando se cansan las piernas, se pedalea con el corazón”.

Haciendo de nuevo honor a la épica, y en un terreno en el que no es el mejor de los especialistas, el llano, y aún más poniéndole el pecho a los vientos de costado, el cual frenó y puso a temblar por primera vez al sólido líder de la Vuelta a España, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo), el colombiano, con inteligencia, concentración y valentía salió al ataque y “resucitó” sus aspiraciones de título cuando muchos las daban por muertas.

“Jamás se puede dar por acabado a un ciclista como Nairo, es un deportista impredecible”, repite el expedalista Mauricio Soler.

En la montaña, donde es considerado uno de los mejores escaladores del mundo, Quintana, increíblemente, no ha podido mostrar su mejor versión en la presente competición, pero en el plan, más allá de las adversidades que lo acompañan, saca fuerzas y hace la diferencia. Primero venció en la segunda fracción en Calpe, y ayer, en la 17, la más larga de la presente edición, un recorrido de 219.6 kilómetros entre Aranda de Duero y Guadalajara, se escapó junto a otros 46 hombres, osadía que trajo su recompensa al escalar al segundo lugar de la clasificación general.

“Los rivales son tu primer inconveniente, pero hay otras cosas de las que no puedes defenderte. Cuando te viene el cansancio o un pequeño virus como el que me atacó, no sabes cómo hacerle frente. Te da rabia, cuando tú crees haber hecho las cosas bien, pero así es la vida y hay que seguir”.

Así dijo Nairo el martes en el día de descanso, y en la reactivación ayer de la prueba sacó a flote la tenacidad que lo caracteriza. Él, junto a los demás intrépidos ciclistas que saltaron a la fuga, distanciaron finalmente a Roglic y a los otros favoritos a la conquista, por 5.29 minutos. Rodaron tan rápido (50.6 kilómetros por hora) que llegaron a la meta una hora antes de lo previsto.