Nairo lamenta ida del Manzana Postobón y pide otra oportunidad

El ciclista colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, ya tiene todo listo para viajar a Europa y afrontar la recta final del calendario de preparación para competir del 6 al 28 de julio en la edición 106 del Tour de Francia, la segunda grande de la temporada 2019.

En su cita habitual de cada año, antes de desplazarse a Europa, el boyacense se mostró alegre y tranquilo por una nueva oportunidad de ir en busca del Tour, también con la motivación que da la actuación de su compañero de equipo, el ecuatoriano Richard Carapaz, actual líder del Giro de Italia que finaliza el próximo domingo.

Nairo tiene claro sobre el liderazgo en el Movistar que “Euzebio ha dicho que soy yo y estoy entrenando para eso, pero está claro que los compañeros están andando bien, ver cómo llegan del Giro, me gustaría tener la compañía de Richard, tiene muy buena condición, espero que traiga la rosa para su país, que también es una victoria colombiana porque su inicio deportivo fue aquí”, aseguró Nairo.

El ciclista colombiano agregó: “No puedo salir como un loco desde el principio y que todos digan que Nairo otra vez nos engañó, por eso si tengo que ir a rueda lo haré y si me sobran fuerzas para atacar, lo haré, y a medida que avance el Tour vemos si sacamos ventaja, porque en el Tour gana el que menos tiempo pierda, tenemos que jugar a ahorrar para ver cómo llegamos al título. El espectáculo lo venimos dando desde hace tiempo”.

Los rivales

De la estrategia para pelear el Tour contra el Ineos de Froome, Thomas y Bernal, Nairo reconoció que va a ir “a rueda (risas), porque como se han dado cuenta es un equipo que ha fichado a grandes corredores y ciclistas que en cualquier sitio pueden ser gregarios y ahora llevarán tres líderes muy buenos, por eso no es fácil y los otros equipos también se están armando, así que esperar, porque el primero que dispara es el primero que se queda sin balas y va para atrás”.

De Richard Carapaz, Nairo añadió: “no me sorprende, el año pasado fue cuarto con un equipo de jóvenes que tenía bastante menos respaldo, también estuvo en la Vuelta a España, es un corredor bastante fuerte y lo felicito hoy (ayer) en su cumpleaños”.

Del recorrido del Tour aseguró: “En los últimos años nos metieron más de 50 kilómetros de contrarreloj y ha sido difícil porque no podemos ir a 80 kilómetros como los que miden 1,70 o 1,80 metros. Y viendo las últimas ediciones, han ganado quienes van fuerte en el llano y se defienden bien subiendo, pienso que este Tour está balanceado, va a ser duro, tenemos que llegar frescos y aprovechar la alta montaña que supera los 2.000 metros sobre el nivel del mar, por lo menos no estamos en desventaja”.

“No soy el único escalador, como hemos visto en los últimos años, hay gente que está subiendo muy bien, gente que ha tenido mucha progresión, creo que mejoría por mi parte no, pero me sigo manteniendo y los datos nos siguen dando bien, espero poder tener buena actuación, que el equipo os respalde, que esté en buenas condiciones y tener buena suerte; tengo motivación, muchas ganas de hacerlo bien, porque es un año especial”, admitió Nairo.

Sobre la preparación previa reveló que “hemos querido cogerle la comba al palo, pero no ha sido fácil, lo que mejor nos había ido era en la Ruta del Sur para llegar frescos, pero luego me dicen que allá no van los rivales fuertes, entonces cambié a la Vuelta a Suiza, que es más cerca del Tour, pero me pasaron otras situaciones, así que ahora queremos seguir probando y vamos a Dauphiné, queremos probar lo que nunca hemos hecho”.

Otra oportunidad

Respecto al cierre del Manzana Postobón, el ciclista colombiano siente que “es realmente triste y lamentable para el deporte colombiano, es una gran oportunidad que los ciclistas dejamos ir, un gran patrocinador, que siempre ha estado en el ciclismo, que nunca nos ha faltado desde los inicios del ciclismo colombiano y nosotros pagarles de esta manera es lamentable, quisiera decirle a ellos que nos den otra oportunidad”.

“La temporada se divide en tres, lo que ya hicimos, lo que viene hasta el Tour y lo que pase después. Ahora voy a cambiar, hemos hablado con el equipo, entonces iré a Dauphiné Liberé, pero el objetivo inicial sigue siendo el Tour, espero que sea un Tour grande, lleno de alegría para Colombia. Es una carrera especial, siempre estamos detrás de ella, hemos trabajado fuerte”, concluyó el boyacense.