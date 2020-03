Nairo brilla en Francia, ¿presagio de su éxito en el Tour?

Su nueva vida le sonríe. Nairo Quintana, que dejó el equipo Movistar para liderar el francés Arkea-Samsic, brilla en este arranque de temporada, con un triunfo en la última cima de la París-Niza el sábado y dos carreras por etapas en febrero, ¿presagio de su asalto definitivo al Tour?

El colombiano de 30 años se exhibió en los últimos cuatro kilómetros de la subida a La Colmiane (Alpes-Marítimos), dando continuidad a su espectáculo en las pendientes del Mont Ventoux, en la Vuelta a la Provenza.

Con estos dos golpes, Quintana, ganador en febrero en la Provenza y en el Tour de los Alpes Marítimos, regresa al club de los aspirantes al maillot amarillo en julio, cuatro años después de haber subido por tercera vez al podio (2º en 2013 y 2015, 3º en 2016).

“Claro que queremos ganar el Tour”, señaló el sábado su director deportivo Yvon Ledanois, que le vio llegar en 2012 al Movistar.

“Sé que puede hacer grandes cosas, lo sé desde que pasó a profesional”, añadió.

Preguntado por la AFP, Philippe Mauduit, director del equipo Groupama-FDJ, reconoce: “Ganó el Giro y la Vuelta, ¿por qué no el Tour?, Hace mucho tiempo, al menos cuatro años, que no le veíamos tan fuerte. Pienso que desde hace varios años no disfrutaba en el Movistar”.

En el Tour de Francia 2019, las instrucciones en el equipo español habían sorprendido al entorno del colombiano, que compartió liderato con Mikel Landa y Alejandro Valverde, lo que en la carretera se tradujo en una interminable serie de conflictos.

‘Tenemos un nuevo Quintana’

“Hay muchas cosas que lo han motivado de nuevo. Ha encontrado la libertad, ha pasado más tiempo en su casa, en Colombia, ha preparado el campeonato nacional, algo que no podía hacer los otros años, y además fue en su casa. Después, haber ganado cinco carreras al principio de temporada... Claramente hay un nuevo Quintana”, añadió el técnico francés, siempre muy pendiente del aspecto mental.

Emmanuel Hubert, que le fichó al final de la pasada temporada para el Arkea-Samsic, le pudo conocer mejor cuando viajó a Boyacá, en Los Andes colombianos, al comienzo del año. Se encontró con un corredor aplicado, profesional en su enfoque, que necesitaba estar en un medio de confianza, casi familiar.

En la formación bretona, Quintana cuenta con su hermano pequeño Dayer y otro colombiano, también ex Movistar, Winner Anacona.

Con ambiciones claras pero compatibles a las del campeón de Francia Warren Barguil, mejor escalador del Tour en 2017 y uno de los grandes ciclistas del Hexágono.

Posible regreso a Colombia

En enero, Hubert afirmó a la AFP: “Nairo dice desde hace varios años que quiere ganar el Tour de Francia. Quizás no sea este año, pero espero que vaya a ganar a la París-Niza, haga una buena clasificación en la Dauphiné y lo intente en el Tour, quizás el podio”.

El primer objetivo no lo cumplió porque una caída le dejó fuera de juego el segundo día y finalizó quinto. Los otros dos quedan por ver.

“Ahora, concentrado en el Tour”, anunció tras la París-Niza Ledanois. “Primero se va a recuperar y después veremos para lo siguiente, en función de la situación”, añadió.

Tras la carrera francesa, el pelotón abre un paréntesis sin competición hasta que se aclare la situación con la pandemia mundial de coronavirus.

Si el parón se prolongara, Quintana regresaría a Colombia. La primera razón. “No quiere estar demasiado tiempo alejado de los suyos”, recuerda Ledanois.