Nairo Quintana gana segunda etapa de la Vuelta a España

El colombiano Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a España, en una jornada en la que el corredor de Movistar junto a Rigoberto Urán fueron protagonistas.

De esta manera, el país sigue siento protagonista de primer nivel en el certamen ciclístico. Nairo logró así su segunda victoria de etapa en la competencia española.

“Es algo particular, no había ganado así, pero esta victoria es algo que necesitaba, que el equipo también quería vivir y me alegra poder darle este triunfo al grupo y a mi país”, dijo Nairo al finalizar la etapa.