En la víspera sus seguidores tenían la certeza de que el colombiano estaría en la última grande del ciclismo que comienza este viernes con una contrarreloj de 23.3 km en Utrecht, Países Bajos.

Pero en la mañana del jueves el panorama era completamente diferente. Nairo compartió un video en el que dijo: “han pasado algunas horas desde el anuncio y he podido reflexionar durante la noche. Ahora mismo no tengo cabeza para estar en la competencia. No me encuentro en condiciones; prefiero volver a casa y organizar mi defensa en estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema”.

La noticia de inmediato generó revuelo. Nairo Quintana, uno de los favoritos a pelear el podio de la competencia española, se bajó de la posibilidad de aspirar a su tercera grande y convertirse en el único colombiano en lograr este hito. Fue, en apariencia, una decisión personal del boyacense. Sin embargo, según el diario El País de España, fue desde el Arkea Samsic que bajaron a Nairo del bus.

Las directivas del equipo francés le habían preguntado a Javier Guillén, director de la Vuelta a España si había algún problema con que el boyacense participara en la carrera, a lo que el dirigente respondió que no.