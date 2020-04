Un duelo vibrante y sin freno

Así como los duelos entre Fausto Coppi y Gino Bartali, Jacques Anquetil y Raymond Poulidor, y Greg Lemond y Bernard Hinault, el del colombiano Nairo Quintana y Chris Froome, será, por mucho tiempo, uno de los choques más vibrantes que ha presenciado el ciclismo moderno.

No solo por sus constantes ataques en la carretera, sino por lo que ha generado fuera de ella. Muestra de ello son las recientes declaraciones del mánager del Movistar (escuadra a la que Quintana perteneció hasta el año pasado), Eusebio Unzué, en las que asegura que el líder del Ineos no hubiese podido vencer al colombiano, especialmente en el Tour de Francia, de no haber tenido un equipo que trabajase para él.

“El Tour no ha hecho justicia con Nairo. Y creo que ha sido el que en más dificultades ha sido capaz de poner a Froome. Yo creo que Froome sin equipo lo hubiera pasado muy mal. Nunca le tocó enfrentarse en el uno contra uno”, dijo Unzué en entrevista al programa El Leñero.

Estas afirmaciones no pasaron desapercibidas y el mismo Froome se encargó de responderle al mánager de la escuadra telefónica.

“Para ser claro, le tengo todo el respeto del mundo a Nairo Quintana y competir al lado de él durante todos estos años ha sido un absoluto placer. Por eso ese titular me causó un poco de risa”, escribió Froome en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a una publicación que recogía las declaraciones de Unzué.

Froome, cuatro veces campeón de la ronda gala, ha tenido en Quintana, dos veces subcampeón y una vez tercero en la misma prueba, a su rival más desafiante, señaló el entrenador del Ineos, Xabier Artetxe, en el pasado Tour Colombia, afirmando que el boyacense, que ahora corre para el Arkéa, tiene con qué ganar la carrera francesa.

“Nairo sí puede pelear por la general de un Tour. Ha demostrado durante muchos, muchos años, que tiene consistencia y que siempre que sale a correr lo hace para conseguir la victoria”, comentó el técnico en diálogo con la prensa.

Unzué indicó, además, que en el Movistar, Nairo habría merecido más logros en la ronda gala, algo en lo que coincide el mismo Quintana, quien en un Instagram Live con la Federación Colombiana de Ciclismo, sostuvo que de haber tenido un equipo “con mucho respaldo para hacer las cosas bien, y no tener peleas con otros líderes”, hubiese logrado más “alegrías” en los ocho años que defendió los colores de la escuadra telefónica.

El debate por definir cuál de estos dos corredores es mejor, independiente del respaldo de sus compañeros, vuelve a abrirse. Para tener una idea de cómo ha sido la rivalidad entre ambos, enumeramos una serie de duelos que han protagonizado y que han mostrado la calidad que ambos tienen.