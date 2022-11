El boyacense argumentó que no consumió el medicamento. “Con orgullo digo que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping (...) y nunca he tenido ningún problema”, añadió.

“La realidad es que no es un tema de dopaje, entonces Nairo no tiene ninguna suspensión ni ninguna sanción. En este momento está entrenando” en Europa y “su carrera sigue igual”, agregó.

“Mancha una carrera que no ha tenido problemas (...) Jurídicamente ya no hay nada qué hacer” , solo “pasar la página”, aseguró.

“Pero más allá del tema dinero, se le abona a Nairo que acudió a su defensa, que quiso dejar su nombre en limpio, que no se escondió y que creyó que la legislación lo podía excluir de este caso”, indicó Saldarriaga, quien manifestó que, más allá de que su prestigio estuvo en riesgo, que el tramadol no es una sustancia dopante y que muchos equipos lo puedan señalar, sí tendrá ofertas.

“Pero no las boyantes y exclusivas como las que tenía anteriormente. Su contratación puede perder un poco más de fuerza. Sin embargo, él es un corredor muy fuerte en lo mental, y si bien hay cosas que lo pueden afectar, en este caso no quiere terminar su carrera de esta manera. Sabe que tiene que pasar la página. Deportiva, física y motivacionalmente, todavía puede lograr gratos resultados a los 32 años, pero necesita recalar en un gran equipo”, dijo Saldarriaga.

Piensa en su honor

¿Por qué no me iba a defender si yo no he hecho nada? Esto no ha parado aquí, hay que seguir pedaleando, y más adelante les comentaré qué va a seguir pasando”, sostuvo el escarabajo.

“Esto ha afectado a mi familia, a mis amigos, a mis empresas, pero tengo el corazón tranquilo”, señaló Quintana, al recordar que desde que era pedalista juvenil siempre fue perseguido, pues muchos han puesto en duda que un corredor tan “pequeñito” imponga tanto talento.

“En este momento me ganaron esta carrera, pero vamos a seguir pedaleando. Nunca haría algo que vaya en contra de las reglas del ciclismo. Mi conciencia está tranquila”, apuntó el deportista, al confirmar este jueves, en rueda de prensa, que hay dos elencos interesados en ficharlo, y que luego del fallo del TAS sabrá con certeza qué paso dar en el tema deportivo.