Paisa Daniel Muñoz celebra título ganado en Rumania

El Tour de Bhior en Rumania parece estar escriturado a Colombia. La carrera que terminó ayer suma cuatro ediciones, todas ganadas por ciclistas cafeteros.

La más reciente victoria en la carrera que hace parte del calendario UCI Europe Tour 2.1, la protagonizó el antioqueño Daniel Muñoz, nacido en San Rafael hace 22 años e integrante del equipo Androni Giocattoli, Sidermec.

“Estamos contentos con esta actuación”, manifestó Gianni Savio, gerente de esta escuadra. “Daniel es un escalador valioso, que forma parte de nuestro proyecto juvenil. Al ganar experiencia este año, puede ser una certeza para nuestro equipo la próxima temporada”.

La cuarta etapa, con recorrido por la ciudad de Oradea (183 kilómetros) fue ganada por el checo Alois Kaňkovský con un tiempo de 4:21.35, seguido por Marko Kump (Adria) y Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria). Muñoz llegó en el puesto 55, a 6 segundos del vencedor.

Esa diferencia, le permitió mantener el liderato en la general, con 12:12.44, arriba de Markus Freiberger (Team Hrinkow), a 21 segundos; Karel Hnik (Elkov) y Radoslav Rogina (Adria Mobil) quedaron a 53 segundos y Chris Harper (Team BridgeLane), a 55.

Daniel también fue el vencedor de los premios de montaña. “Me siento muy alegre. Tuve un inicio de año difícil con muchas caídas, como me sucedió en la Vuelta al Táchira y el Tour Colombia”, señaló Muñoz en declaraciones para la prensa colombiana.

“Regresé a Europa con más alegría y esta primera victoria me llena de confianza, la misma que me ha brindado Savio cuando me fichó para este equipo”, agregó Muñoz.

El corredor paisa gestó su título al imponerse el sábado en la etapa reina. “Tiene las condiciones para estar en grandes equipos. Apenas empieza a mostrarse. Ya había sido segundo en un Giro de Italia sub-23”, dijo Savio.

Este Tour de Bihor ha sido ganado por Egan Bernal (2016), Rodolfo Torres (2017) e Iván Sosa (2018).