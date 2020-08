El ciclista belga Remco Evenepoel, que se rompió la pelvis en una aparatosa caída en una carrera en Lombardía (Italia), dijo este lunes a su regreso a Bélgica que piensa ya “con impaciencia” en competir la próxima temporada.

“Voy bien ahora y me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado y ayudado. Mi temporada por desgracia terminó, pero no vamos a precipitar nada y tenemos todo el tiempo para planificar un buen retorno”,...